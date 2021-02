Tot a punt per a l’inici del nou sistema de recollida de residus

Connect on Linked in

El dilluns s’incorpora el contenidor marró per a separar la matèria orgànica

El dilluns 15 comença el nou servei de recollida de residus a Carcaixent que incorpora com a principal novetat la instal·lació del contenidor marró o contenidor de matèria orgànica. Ahir, l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la regidora de Medi Ambient, Ana Garrigues, junt el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, van visitar la base de la empresa que va a prestarà servei, CESPA, a través de l’ens comarcal.

Entre les millores que van a introduir el nou contracte està la incorporació de 1.780 contenidors que substituiran als actuals. El nou disseny incorpora unes bandes reflectants per a fer-los visibles per la nit i una serigrafia amb el tipus de fracció que s’ha de dipositar en cada color. Altra de les novetats és el canvi de la flota de vehicles per a la recollida de contenidors a partir del mes d’abril. La nova empresa manté el personal que estava treballant en l’anterior prestatària del servei tot i que s’estudiarà ampliar-lo en funció de les necessitats.

Amb la introducció del cinquè contenidor canvia el calendari de recollida de residus. D’esta manera en contenidor de la fracció resta (gris) es continuarà posant tots els dies, quatre dies el contenidor marró (dilluns, dimecres, divendres i diumenge) dos el contenidor groc per a separar envasos (dimarts i dissabte) i un dia per a paper (dijous) i altre per a vidre (diumenge). La nova empresa que prestarà el servei ha dimensionat el volum de producció de residus que es fa habitualment en la localitat i la previsió del nombre de contenidors que s’ha fet garanteix la recollida. No obstant, el calendari és provisional i en funció dels resultats que observe la inspecció del servei es valorarà la conveniència o no de modificar-lo.

És important recordar que en el contenidor marró hauran de separar-se les sobres d’aliments i matèries orgàniques d’aquelles altres restes que no són orgàniques: per exemple, bolquers, compreses, tovalloletes, gases, màscares, utensilis trencats o en desús, restes de neteja, etc. que hauran de continuar dipositant-se en el contenidor gris. Amb la incorporació d’este cinquè contenidor, l’Ajuntament de Carcaixent s’adapta ja a les normatives europees i de la Generalitat Valenciana que obliguen a que tots els municipis tinguen incorporat l’any 2021 el contenidor de matèria orgànica.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha volgut posar en relleu la transcendència de la incorporació del cinquè contenidor, «estem a punt de pegar un pas molt important cap a la sostenibilitat i la cura del Medi Ambient ja que quan més es puga separar els residus en fracció en origen, més fàcil és la valorització en la planta i la recuperació del material per a poder ser reutilitzat», ha explicat. La regidora ha recordat que durant els pròxims dies continuaran els punts d’informació i ha animat a la ciutadania a apropar-seper tal de preguntar i informar-se o si ho prefereixen, cridar al 663255877 on els atendran de forma personalitzada. A més, tota la informació està accessible en la web https://recollida-residus.manra.org/

Per la seua part, Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha incidit en que amb el nou sistema Carcaixent es convertirà en la primera localitat de la Ribera en separar el fem orgànic per separat «el canvi d’empresa ens ha donat la possibilitat de ser pioners a la comarca en introduir el contenidor marró en tot el nucli urbà, circumstància que hem d’aprofitar per fer de Carcaixent una ciutat referent en matèria de separació de residus». Per a l’alcalde, el canvi d’empresa ajudarà en este objectiu, «a ningú se li escapa que una correcta gestió dels nostres residus passa necessàriament per un servei eficient de recollida de fem, cosa que anem a posar-li solució a partir del dilluns i que estic segur que amb la col·laboració i el paper actiu de la ciutadania, anem a fer que siga un èxit»