Tot llest a Paiporta per a l’inici d’un nou curs escolar segur i amb la salut de l’alumnat com a prioritat

La Regidoria d’Educació ha estat treballant al llarg dels darrers mesos en la preparació del curs 2020-2021 i l’àrea ja té tot a punt per a l’inici del nou curs escolar aquest dilluns 7 de setembre.

El diàleg i les reunions amb AMPEs, famílies i personal directiu i docent dels centres han sigut una constant en tot aquest temps. De fet, ahir mateix el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, acompanyat de l’alcaldessa Isabel Martí i part de l’equip de govern municipal, mantenien una reunió informativa, prèvia a l’inici de les classes, amb representants i equips directius dels centres.

La dirigent paiportina ha afirmat que “la prioritat del govern de Paiporta és garantir la seguretat a les aules per a l’alumnat i el professorat, i així ha quedat patent en la reunió, on hem posat en comú totes les mesures que hem fet als centres perquè dilluns les xiquetes i xiquets puguen començar amb totes les garanties”. Martín, a més, ha agraït “l’esforç que els equips directius dels centres i també la Conselleria d’Educació estan fent els últims mesos”.

“Mantenim un contacte permanent i un diàleg fluid amb tota la comunitat educativa per tal d’adaptar-nos a les seues necessitats i a una realitat canviant que ens obliga a prendre mesures de manera àgil i eficaç. En aquest sentit, Sánchez ha recordat la prompta actuació de la seua àrea davant la sol·licitud de principis de setmana dels centres, “demanant ajuda, a causa dels canvis d’última hora, per condicionar nous espais i habilitar més aules. Immediatament contractàrem més personal i hores de servei per buidar i traslladar mobiliari als centres”.

A la reunió es va retre compte de totes les mesures i accions que ha portat a terme l’equip de govern per garantir un curs segur. Així mateix, els centres educatius de Paiporta han posat en marxa els seus protocols per a iniciar el curs amb les màximes garanties de seguretat i sanitàries. En aquest sentint, la incorporació escolar de l’alumnat paiportí es farà de manera escalonada als diferents cursos entre el dia 7 i el dia 11 de setembre.

En aquesta línia, per organitzar aquests primers dies de classe, des de l’àrea d’Interior, i en coordinació amb Educació i els centres escolars, s’ha preparat un dispositiu d’accés segur, ampliant l’espai per als vianants i permetent el seu accés a les instal·lacions educatives de manera segura i guardant la distància mínima de seguretat. Amb aquest objectiu, la Policia Local de Paiporta s’encarregarà de regular el trànsit i fer talls puntuals a la circulació de vehicles als carrers que envolten les escoles i instituts de la localitat. També s’establirà vigilància policial a cada centre per controlar i garantir el correcte compliment d’aquest pla.

Quant al reforç de personal i augment de plantilles, Educació ha contractat cinc monitors i monitores per ajudar en les entrades i eixides diàries que se sumen a les 17 noves incorporacions de reforç de professorat de la Conselleria d’Educació i que permetrà desdoblar grups i reduir les ràtios de les aules amb classes del voltant de 20 alumnes. L’augment de personal també afectarà el servei de menjador, amb 22 persones de reforç.

Per tal d’habilitar espais i ampliar aules, Educació ha contractat els serveis d’una empresa de mudances amb 10 persones, dos per cada centre, a disposició dels centres durant 140 hores per buidar i condicionar les instal·lacions educatives.

En matèria de desinfecció i higiene, es reforça i intensifiquen les tastes de neteja als centres educatius de la localitat, amb la contractació de huit noves persones d’Espai que treballaran de forma permanent al llarg de tot aquest curs escolar. Les accions en matèria d’higiene i desinfecció es sumen a múltiples actuacions de manteniment i millora als centres realitzades per la Regidoria, com ara el condicionament de les instal·lacions, treballs de pintura i senyalització, col·locació de mampares protectores o l’habilitació d’espais d’ombratge.