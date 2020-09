Tot previst perquè a partir del 8 d’octubre es reprenga l’activitat d’atenció primària en el Consultori Auxiliar de Sants Patrons de Torrent

Print This Post

L’alcalde Jesús Ros ha anunciat aquest matí en la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació que està tot previst perquè a partir del dia 8 d’octubre es reprenga l’activitat d’atenció primària en el Consultori Auxiliar de Sants Patrons. Per a això, durant aquests mesos, una representació de l’Ajuntament de Torrent, encapçalada per la regidora de Sanitat, Marina Olivares, ha mantingut diferents reunions amb els responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, entre les competències de la qual es troba la gestió dels centres de salut d’atenció primària.

D’aquesta forma, el consultori tornarà a disposar de la seua estructura d’atenció primària que presentava anterior a l’inici de la pandèmia pel COVID-19 que, com ha assenyalat Olivares, “sempre ha sigut un requeriment de l’equip de govern el poder oferir als veïns i veïnes l’assistència sanitària primària sense haver d’eixir del seu veïnat”.