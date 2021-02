Totes les residències de la Comunitat Valenciana han rebut ja la vacuna contra la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han administrat les dues dosis que marca la pauta d’immunització a un total de 13.866 treballadors i 17.748 residents



Només queda pendent d’iniciar el procés un 5% de la població d’aquest grup perquè està contagiat, hospitalitzat o en quarantena per COVID-19

La vacuna contra el coronavirus s’ha administrat ja, bé en primera dosi o bé amb la pauta completa de dues, en tots els centres de la Tercera Edat i de persones amb diversitat funcional de la Comunitat Valenciana.

Així, el 95% de les persones internes i empleades en aquests centres han rebut almenys una dosi i el 61,8% dels residents i de la plantilla està ja plenament immunitzat contra la COVID-19 en haver rebut ja les dues dosis.

La Comunitat Valenciana va començar el diumenge 27 de desembre la vacunació enfront del coronavirus en residències de la Tercera Edat i de persones dependents. Des de llavors, han rebut ja les dues dosis de la vacuna contra el coronavirus 17.748 persones internes (el 61,8% del total) i 13.866 treballadors/as (69,6%).

La resta, 6.809 residents i 5.044 treballadors han rebut la primera dosi i completaran la pauta d’immunització en els terminis previstos, de manera que a principis de març haurà rebut les dues dosis la totalitat del col·lectiu.

Encara no s’ha pogut iniciar el procés d’immunització, perquè estan contagiades, hospitalitzades, han estat en quarantena, aïllament o són noves incorporacions laborals o residencials, 2.530 interns i 24 treballadors, la qual cosa representa un 5% del total.

Tant residents com personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones majors i d’atenció a grans dependents constitueixen un dels grups prioritaris de vacunació, segons l’Estratègia enfront de la COVID 19 a Espanya, acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i revisada per societats científiques, associacions de professionals i de pacients així com organitzacions col·legials.