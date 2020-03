Tous amplia les ajudes socials i els programes culturals en el seu nou pressupost municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Tous ha aprovat ja el nou pressupost municipal, que regirà el comportament de l’equip de govern l’any 2020, amb tres eixos basats en els Serveis Socials, la cobertura sanitària i les ajudes educatives. L’executiu que dirigeix Cristóbal García ha decidit potenciar les ajudes socials i els programes educatius i culturals en els seus nous comptes, per la qual cosa s’amplien dos de les seccions que ja definien a la localitat riberenca. De fet, Tous era conegut per les seues enormes cobertures socials, que ara guanyen pes econòmic en el pressupost. Amb uns comptes que s’eleven fins pràcticament els dos milions d’euros, el consistori dirigirà de nou uns 600.000 euros per a una borsa d’ocupació local que dóna treball a mig miler de persones durant tot l’any, sent una pla clau en la dinamització de la vida social local.

Altres partides creixen substancialment. L’equip de govern ha decidit continuar amb les ajudes per a la compra del primer habitatge, per a les famílies que es convertisquen en nombroses i a la dependència. Les ajudes que reben les famílies per l’adquisició d’habitatges passa de 15.000 a 24.000 euros, mentre la que s’emetia per a costejar el material escolar creix de 3.000 a 10.000. També augmenta el Programa per a Combatre la Pobresa Energètica i l’Emergència Social, que passa de 12.000 a 17.000 euros, mentre a nivell educatiu, per exemple, l’AMPA rebrà al voltant de 20.000 euros i l’ajuntament es farà càrrec del transport també dels joves alumnes a l’institut d’Alberic, amb una partida que s’elevarà fins als 10.000 euros.

La programació cultural es consolida amb una àmplia oferta, en la qual s’oferirà un especial interès al cinquanta aniversari del trasllat des del poble vell i estan previstes diferents activitats al llarg de l’any. A nivell sanitari, s’acaba d’obrir el nou consultori mèdic. “S’ha aprovat el pressupost més social de la història de Tous, per la qual cosa continuem la nostra política basada en els veïns i veïnes de Tous. Cada vegada és més fàcil viure en el nostre municipi, cada dia intentem que compten amb major suport del consistori. D’ara en avant, volem invertir en l’ampliació del cementeri, finalitzarem la biblioteca i ens agradaria poder comptar amb l’ajuda de les administracions superiors per a fer realitat un centre de majors i un tanatori”, explica l’alcalde, Cristóbal García.

Per part seua, el regidor de l’àrea econòmica, Juan Ramón Báguena, argumenta: “Les ajudes als esportistes federats de la localitat també es dobla dels 1.500 euros als 3.000, mentre s’han destinat partides al duatló, carreres populars o marxa cicloturista. Tot això sense pujar cap impost. En total, s’han aprovat més de 115.000 euros en subvencions”. El consistori també continuarà amb l’asfaltat de carrers urbans i del terme municipal i s’ha projectat un projecte per a l’edificació d’un parc en el qual se situe la pròxima biblioteca, que es vol convertir en centre neuràlgic de la vida cultural de Tous.