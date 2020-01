Tous celebrarà una primera edició del duatló amb l’atractiu de la duresa i el paisatge

Print This Post

L’Ajuntament de Tous i l’empresa esportiva Trifitness31 han programat per al diumenge que ve 26 de gener de 2020 la primera edició del Duatló de Tous, que es desenvoluparà per la localitat riberenca i la zona del pantà de Tous, amb un gran atractiu paisatgístic que es veurà complementat amb una important duresa en el sector ciclista per l’existència de diversos ports de muntanya.

Així, desenes de duatletes s’han mostrat ja interessats en una cita que tot indica que es convertirà en un referent dins del calendari valencià. Enguany pràcticament obri la temporada de duatlons. Una de les particularitats serà que les seues distàncies se’n van més enllà de la modalitat sprint i en el primer sector de carrera a peu es correran 7 quilòmetres pel nucli urbà. S’agafarà després la bici per a pujar al Pantà de Tous i encaminar-se cap a Navarrés per la zona de l’Escalona, tornant pel mateix recorregut. Les vistes seran impagables. La duresa del recorregut permetrà traure el millor de cadascun o una.

En tornar a Tous s’hauran completat 31 quilòmetres amb un desnivell acumulat que se n’anirà per damunt dels 600 metres positius. El sector ciclista, a més, comptarà amb la particularitat que estarà prohibit circular a roda i seran sancionats els duatletes que així ho facen. L’última prova tornarà a ser una carrera a peu, en eixe cas de 3’5 quilòmetres. L’eixida, zona de transició i meta estaran en l’Avinguda Constitució de Tous i el servei de guarda-roba estarà al costat de la zona de recollida de dorsals en la mateixa avinguda.

Per part seua, l’avituallament serà en l’últim segment de carrera a peu i en meta. La prova està limitada a 300 participants. El termini límit d’inscripció serà fins el dimecres dia 22 de gener a les 23:59h i per tant està prohibida la inscripció el dia de la prova. El preu d’inscripció és de 28 euros i la recollida del xip i dorsal es realitzarà el mateix dia de la prova.