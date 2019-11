Tous recapta 4.116 euros per a la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

Una important representació de la ciutadania de Tous es va concentrar un any més en els salons Cotonera d’Alzira per a celebrar el sopar per a recaptar fons contra el càncer. Els veïns van ser acompanyats per regidors de l’ajuntament. La col·laboració de diferents empreses va permetre el repartiment de regals entre els presents, que van ajudar a recaptar exactament 4.116 euros que seran destinats a l’associació per a continuar en la investigació i pal·liar els danys d’una malaltia que causa milers de morts tots els anys a Espanya.

La gala també va servir per a conèixer a la nova presidenta de l’agrupació contra el càncer local, Pepa Tejedor, que va subratllar la importància de treballar en la prevenció de la malaltia amb hàbits de vida saludables. La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica estima que el nombre de nous casos de càncer diagnosticats a Espanya l’any 2019 arribarà als 277.234, un 12% més que en 2015 quan es van diagnosticar 247.771. Este increment respon a factors com l’augment de la població, l’envelliment, l’exposició a factors de risc com el tabac, l’alcohol, l’obesitat o el sedentarisme, i els programes de detecció precoç. A nivell global, el nombre de nous casos augmentarà en les dues pròximes dècades, passant dels 18,1 milions en 2018 als 29,5 milions en 2040 en el món. Malgrat les elevades xifres de mortalitat, la supervivència augmenta de manera contínua i a Espanya és similar a la de la resta de països del nostre entorn, sent del 53% als cinc anys.