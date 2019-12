Tous viurà el Nadal amb una completa agenda d’actes

Connect on Linked in

Tous rep el Nadal amb una completa oferta que permetrà gaudir d’estos especials dies de final de 2019 i principis de 2020 amb una agenda d’activitats. Així, per al 23 de desembre a partir de les 10.30 hores s’ha programat el Teatre-Taller de Nadal que porta per títol “Elfino i Selfi”, que es desenvoluparà al Cine Avenida, amb esmorzar finançat per l’ajuntament que dirigeix Cristóbal García per a tots els xiquets que acudisquen. Posteriorment, el 27 de desembre, a partir de les 17.30 hores, tindrà lloc la projecció de la pel·lícula “Aladín”, també al Cine Avenida. Serà per a eixe dia quan la regidoria que dirigeix Alicia Ramos ha organitzat una recollida solidària de joguets amb la qual es pretén ajudar a les famílies més necessitades. Tots els xiquets que acudisquen a la projecció de la pel·lícula amb un joguet solidari rebran a canvi una bossa de roses.

Després de rebre l’any nou, el 2 de gener, a les 9.30 hores, serà el viatge familiar a València, exactament per a visitar la Fàbrica de Xocolate i el Betlem de Roca situat a Meliana. Per a l’especial 5 de gener, la vespra del dia de reis, serà la cavalcada, amb la presència als carrers de Tous dels Reis Mags que portaran els regals als més xicotets. Tot això està organitzat i patrocinat per la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tous.