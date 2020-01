Transició Ecològica destinarà 2 milions d’euros a millorar les deficiències en la xarxa de séquies de l’Horta Nord per a garantir la qualitat de l’aigua de bany

Les ajudes, dirigides als ajuntaments, subvencionaran intervencions en la xarxa de séquies.

Durant la reunió també s’han establert les bases per a col·laborar en la creació d’aiguamolls i recuperació de marjals









La Comissió Tècnica Permanent de Platges s’ha reunit per a abordar mesures que permetan millorar les deficiències en la xarxa de sanejament d’alguns municipis de l’Horta Nord amb la finalitat de garantir la qualitat de l’aigua de bany, després dels casos que, de manera excepcional, van motivar el tancament d’algunes platges durant la passada temporada estival.



En la reunió ha participat la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, acompanyada pel director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, així com representants dels municipis de l’Horta Nord, amb l’objectiu de buscar solucions conjuntes a un problema que no és nou i sobre el qual els ajuntaments han de plantejar mesures des d’un punt de vista integral.



La Conselleria ha anunciat la creació d’una línia d’ajudes, amb un pressupost de dos milions d’euros, perquè els ajuntaments de la comarca puguen desenvolupar actuacions que corregeixen el risc de contaminació de les aigües, mitjançant les séquies.



Aquestes ajudes finançaran intervencions en la xarxa de séquies de les localitats afectades, per un valor de fins a 60.000 euros, amb l’objectiu que puguen estar en marxa abans del pròxim estiu. En aquesta línia, els ajuntaments s’han compromés a treballar ja en la redacció d’aquests projectes per a poder iniciar la seua execució com més prompte millor.



Així mateix, s’han concretat les vies de col·laboració per a la creació d’aiguamolls i recuperació de marjals a partir de l’aigua de les séquies. S’ha posat d’exemple l’experiència pionera del parc de la Marjal d’Alacant, que recentment ha estat premiat per la seua sostenibilitat. Aquests parcs periurbans servirien com a filtres verds, especialment en períodes de desbordaments, i per a la seua creació, han de ser els Consistoris els que posen a la disposició de la Generalitat el sòl municipal.



A més, a llarg termini, l’Administració autonòmica continuarà treballant amb els Consistoris i la Diputació de València, per a col·laborar en l’execució de projectes de major envergadura que permeten la instal·lació de col·lectors en zones on no existeixen o estan en molt mal estat.



La secretària autonòmica ha valorat de manera “molt positiva” la trobada ja que “manté una relació de col·laboració molt estreta amb la resta d’administracions, al mateix temps que ha destacat el treball continuat, i anticipat amb la mirada posada en la prevenció i en la previsió”. Tuzón ha recordat que “el treball conjunt està possibilitant millorar un problema de gran rellevància que ve de fa dècades”.