Trenta-quatre educands promocionen a la Societat Unió Musical Alberic a propòsit de Santa Cecília

Alberic torna a viure amb passió la festivitat de Santa Cecília. Després dels temps de pandèmia, la localitat celebra actes per honorar l’educació musical, premiant aquells i aquelles que han progressat i mereixen incorporar-se a la Societat Unió Musical Alberic. Així, s’ha enllestit una important programació que es desenvoluparà durant tot el cap de setmana. Segons el regidor de Banda de Música de l’Ajuntament d’Alberic, Josep Puig: “Després d’este atípic temps viscut, sembla que tot va tornant al seu lloc. Per fi, ens tornem a retrobar. Ens podem saludar. Podem parlar i somriure amb la mirada. Podem tornar a ser part d’un gran poble que estima els seus costums i arrels. I això preteneu el col·lectiu de la Societat Unió Musical Alberic, tornar a eixir, tornar a fer sonar els vostres instruments i interpretar les obres destinades a cada ocasió. Perquè és part de la nostra cultura com a poble valencià, perquè és part de la nostra idiosincràsia, perquè sou part de la història viva d’Alberic i un pilar fonamental del poble”.

Els i les joves que s’incorporen a la Banda Jove amb l’oboè són Maria Martínez Sirera, Marta Benavent Muñoz i Aitana González Martín. Amb la flauta Vera García Benavent, Aitana Gema Calvet Iborra i Àngels Miralles Sotos. Pel que fa el clarinet tindrà a Aloma Padrón Alborch, Martina Alós González, Patricia Galdón Francés, Alejandro Sanz Altaver i Arnau Gómez Añón. Amb la trompeta s’incorporen Aleix Andrés Cebriá, Alejandro Calvet Iborra, Álvaro Ferrada Sanchis, Andrea Sevilla Cortés, Ferran Cebriá Iborra i Vicent Díez Bruñó. A la percussió apareixen David Puig Mas, Samuel Fuster Richart, Dídac Andrés Cebriá, Víctor Mateu Vives i Pere Bartomeu Selva. Amb el saxo seran Quique Fuster Bruñó, Andrés Torrijo Domingo, Aroa Ortiz Barberá i Daniela Duato Blau. Amb el cello apareixen els músics Sarah Muñoz Boluda, Ana Victoria Vives Zorio, Lucía Rubio Valero i Sara Feiner Sánchez, mentre amb el contrabaix estarà Enrique Martorell Furió. Per últim s’incorporen com a educands Andreu Cortés Sarría amb el saxo, Fani Carboneres Tafaner amb la flauta i Víctor García Dauder amb la trompeta.

Segons Daniel Ferrero: “La festa de Santa Cecília de sinònim de música, però també de molta il·lusió sobretot per als músics que entren a formar part de la Banda Simfònica. Com sempre he dit, estar en la banda gran no deuria ser una finalitat en la vostra formació com a músics, sinó un pas més que vos ajudarà a formar-se com a músic i com a persona”.

Els actes de la SUM Alberic començaran dissabte 20 de novembre a les 16.30 hores, des de la Plaça de la Constitució, amb la cercavila per a realitzar la Recollida dels Nous Educands per part dels membres de la Banda Jove i de la Banda Simfònica. Per a diumenge a les 10.50 hores i des de la Plaça de la Constitució, s’ha reservat el trasllat de la patrona a l’església de Sant Llorenç Màrtir, on tindrà lloc una missa. A les 12.30 h i en la Plaça de la Constitució, serà el Concert de Santa Cecília, a càrrec de la Banda Simfònica de la SUM Alberic, si les condicions meteorològiques ho permeten. En cas contrari, el concert es passarà al Teatre Liceu. Després hi haurà un dinar de germanor.