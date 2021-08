Tres esportistes del Club de Pescadors d’Alaquàs s’alcen amb la medalla de bronze per equips amb la Selecció Espanyola

L’equip es va alçar aquest passat cap de setmana amb la medalla de bronze per equips en cadascuna de les seues categories en el mundial d’aigua dolça que es va dur a terme a Hongria, del 2 al 8 d’agost, en un escenari amb molt de potencial i una gran diversitat de peixos.

Si per al Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs el mes de juliol va estar marcat per una intensa activitat i un gran èxit quant a resultats esportius i obtenció de medalles per part dels seus esportistes, agost està sent fins i tot millor. En aquest cas les medalles han arribat directament des del Campionat del Món Joventut 2021 celebrat a Hongria la setmana passada. Quatre dies de dur entrenament els van anar suficients a aquests pescadors per a adaptar-se a l’escenari on cada equip ha d’establir una estratègia de pesca, per a una competició en la qual s’ha de traure el major pes possible durant la mànega. Gràcies a la diversitat de peixos les estratègies de pesca es fan infinites, d’aqueixa forma l’equip espanyol en cadascuna de les seues categories opta per la que consideren la jugada més adequada. Gràcies a aquesta bona tàctica, Luis Tamarit en la categoria d’U25 es proclama Campió del Món Individual i gana la medalla de bronze per equips. D’altra banda, Ornella Tosta en la categoria d’U20 aconsegueix portar al seu equip a tercers del món com a capitana i Xavier Martínez també guanya la medalla de bronze en la categoria U15 per equips i es queda quart del món en la classificació individual.

Aquests tres esportistes porten una trajectòria immillorable ja que no és la primera vegada que s’alcen amb medalles tant a nivell nacional com internacional. Ara els toca continuar preparant-se per als següents desafiaments però també gaudir d’aquest estiu ple de tiomfs per a aquest equip que està d’enhorabona.