Tres nous equips s’incorporen hui a la unitat canina de la Policia Local de València

Connect on Linked in

Hui s’ha signat el conveni d’ampliació de la UCOP (Unitat Canina d’Operacions Policials) de la Policia Local de València, mitjançant el qual s’incorporen tres nous equips formats per un agent i un gos policia, que se sumen als dos equips que ja existien. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha destacat que esta ampliació ”suposarà una millora en les condicions de seguretat a la ciutat de València, ja que la UCOP és un suport fonamental per al treball de la Unitat de Convivència, per a la prevenció de delictes relacionats amb les drogues i genera, per tant, molta major seguretat en espais públics com a parcs, jardins i altres espais de la ciutat de València”.

Els tres nous agents que s’incorporen a la UCOP, estaven destinats fins ara en altres unitats, que han fet el curs de Guia Caní organitzat per l’Institut Valencià de Seguretat Pública. Segons ha informat el regidor, “han sigut triats mitjançant un acurat procés de selecció al qual han optat tots aquells agents del cos que complien amb els requisits necessaris, especialment la disposició d’un gos preparat per a dur a terme les funcions policials”. Cadascun d’ells s’incorpora amb el seu propi gos, i l’Ajuntament, per la seua banda, es fa càrrec del seu manteniment tal i com estableix el conveni.

Els animals estan especialitzats en la detecció de drogues, substàncies estupefaents, i altres tasques de caràcter preventiu. La Unitat Canina d’Operacions Policials va ser creada l’any 2018 i des de llavors ha demostrat la seua eficàcia en assumptes que preocupen els veïns i veïnes de València, com el tràfic de drogues als parcs i jardins, així com en les proximitats dels centres escolars i educatius de la ciutat. A més ha resultat molt eficaç en altres tipus d’actuacions policials, principalment de caràcter preventiu, per la qual cosa des de la direcció de la Policia Local s’ha considerat necessari redimensionar esta unitat amb tres nous equips, perquè puguen donar el seu suport en tots els torns i millorar la qualitat dels seus servicis.