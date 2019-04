‘Tu eres salut’, lema de la VI Setmana de la Salut d’Almussafes

Connect on Linked in

La commemoració se celebrarà del 13 al 19 de maig amb diferents activitats que abasten tot tipus d’aspectes relacionats amb aquest tema

El dia de la clausura es portarà a terme la III RunCàncer de la localitat, en la qual es recaptaran fons per a la lluita contra la malaltia

Centres educatius, empreses i associacions es bolquen un any més en l’organització d’aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament

Almussafes celebrarà del 13 al 19 de maig la seua VI Setmana de la Salut, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb els centres educatius i diverses empreses i associacions amb l’objectiu de promoure els hàbits de vida saludables. Sota el lema ‘Tu eres salut’, es duran a terme desenes d’activitats relacionades amb la prevenció i amb la millora de la cura de la nostra salut i de la de les persones que ens envolten. El programa inclou taules redones, seminaris, tallers i espectacles d’humor en els quals es parlarà de temes com la reanimació cardiopulmonar, l’alimentació, la fitoteràpia, els massatges, la felicitat, la podologia, la pell o l’activitat física. El dia de la clausura, el diumenge 19 de maig, se celebraran la III RunCáncer Almussafes i un festival de monòlegs.

La importància de la prevenció i d’atendre les necessitats pròpies i de les persones que estan en el nostre entorn centraran enguany les activitats organitzades en el marc de la VI Setmana de la Salut d’Almussafes, el lema de la qual és ‘Tu eres salut’. A través d’una àmplia varietat de propostes, aquesta commemoració impulsada per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb els centres educatius i els teixits associatiu i empresarial se centrarà de manera especial enguany a transmetre el missatge que treballar la salut és sinònim de benestar.

El programa d’activitats, que es desenvoluparà del 13 al 19 de maig, abasta tot tipus de propostes, entre les quals destaquen les taules redones, els seminaris i els tallers en els quals es parlarà de qüestions com l’alimentació, la reanimació cardiopulmonar, l’entrenament cerebral, les articulacions, la risoteràpia, el ‘mindfulness’ o l’esport en una agenda en la qual es recullen iniciatives dirigides a tots els col·lectius poblacionals i en la qual s’ha treballat conjuntament amb els centres educatius.

L’obertura de la setmana es durà a terme el dilluns 13 a la sala d’actes del Centre Cultural amb una taula redona en la qual es presentarà el programa ‘Almussafes Camina’, que forma part del Projecte Intermunicipal ‘La Ribera Camina’, promogut pel Departament de Salut de la Ribera i Salut Pública. En ella intervindran diverses persones relacionades amb aquestes institucions per a explicar en què consisteix aquesta iniciativa i al final de l’activitat s’oferirà un berenar saludable per a totes les persones assistents.

Novetats

La sisena edició de la Setmana de la Salut inclourà nombroses novetats. A més de la sessió d’‘escape room’ del divendres, en la qual podran participar els membres del Consell Municipal d’Infància i l’alumnat del Programa Socioeducatiu Municipal, des del consistori han organitzat per al dissabte a les 20 hores un festival de monòlegs en el qual actuaran Carol Tomás, Toni de l’Hostal, el conjunt còmic format per Maria Juan i Pepa Cases i el grup The Black Apes. Així mateix, i també dins de l’àmbit de l’humor, el diumenge se celebrarà un festival de monòlegs presentat per Patricia Espejo i protagonitzat pels coneguts còmics J.J. Vaquero i Txabi Franquesa.

La solidaritat estarà novament present durant la jornada de clausura, el diumenge 19 de maig, amb la convocatòria de la III RunCáncer Almussafes, organitzada per l’Associació Espanyola contra el Càncer. A partir de les 10 hores, la ciutadania es reunirà al parc Central per a participar en la marxa, la carrera i la patinada que es desenvoluparan eixe matí per a recollir fons per a la lluita contra aquesta malaltia.

Per a fomentar la participació de la ciutadania en aquesta setmana de conscienciació, l’Ajuntament disposarà un any més en els edificis públics i en els comerços col·laboradors diverses urnes perquè les persones participants en les activitats de la setmana puguen depositar els tiquets que els permetran optar als nombrosos premis que se sortejaran en la clausura de la RunCáncer, prevista per al diumenge 19 a les 12 hores.