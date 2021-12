Turisme Alzira aconseguix una ajuda de la Diputació de València com a municipi turístic de la província

Connect on Linked in

El Butlletí Oficial de la Província de València publica la relació de municipis que rebran una assignació del fons de cooperació per a municipis turístics de la província i on està la ciutat d’Alzira amb un import de prop de 20.000 euros.

Esta quantitat que atorga la Diputació de València se suma a la que el passat mes de novembre va rebre la Regidoria de Turisme per part de la Generalitat Valenciana per un import prop als 15.000 euros.

La ajuda procedent del Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de València beneficia a les localitats de la Comunitat amb projectes turístics amb la finalitat de promocionar la qualitat turística i la prestació de servicis municipals per tal de contribuir a un turisme sostenible i inclusiu. El treball realitzat des de la Regidoria de Turisme ha possibilitat que Alzira siga una de les poblacions inclosa en el llistat d’ajudes.

Ser reconegut com a municipi turístic atorga el dret d’accedir a vies de finançament específiques per a compensar l’esforç financer que suposa sostindre esta activitat turística, tant per la prestació de serveis com per la inversió en infraestructures, així com altres plans complementaris encaminats a complir criteris vinculats a la qualitat o la sostenibilitat, entre altres actuacions.

«Estes ajudes, tant la de la Generalitat com la rebuda ara per part de la Diputació de València, contribuixen a dotar a la Regidoria de major liquiditat per a la realització d’activitats que ajuden a posar en valor tots aquells elements patrimonials que mereixen ser realçats com a part de la nostra història i manera d’entendre la progressió d’Alzira en el transcórrer de les dècades», ha manifestat Isabel Aguilar, regidora de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira.