Turisme Alzira llança la segona edició de calendaris de butxaca

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira ha realitzat la segona edició de calendaris de butxaca per al 2022 utilitzant la imatge realitzada per el pintor, restaurador i muralista alzireny, Toni Espinar, compost per imatges representatives en blanc i negre de la ciutat d’Alzira rodejant el nom de la ciutat escrit amb cridaners colors

El calendari es pot aconseguir en l’Ajuntament d’Alzira, en la Tourist info, en la Clau.

La imatge del calendari mostra el passat i present d’Alzira: el passat àrab amb els arcs islàmics dels segles XI-XII que podem admirar a les restes de muralles de la plaça del Mercat; la torre dels Coloms del monestir de Santa Maria de la Murta, un cenobi del qual hi ha documentada la seua data d’inici, l’11 de febrer de 1401, i que podem visitar en el majestuós paratge municipal de la Murta. Els casalicis dels Sants Patrons, datats en 1717, l’únic vestigi que queda en l’actualitat del que fora port de Sant Bernat, desaparegut en la passada dècada dels 60. I per últim, la part més moderna de la ciutat representada per la plaça més emblemàtica i cèntrica de la ciutat, la plaça Major, que concentra bona part de l’activitat social d’Alzira i que en la dècada dels 80 va ser remodelada per a convertir-se en el que és hui en dia, un espai ampli per al gaudi dels alzirenys.

«Amb l’edició dels calendaris de butxaca hem volgut plasmar a través d’imatges alguns dels elements patrimonials d’Alzira. Fent una simple mirada al cartell tenim una ràpida referència d’allò que podem oferir tant monumentalment com en el terreny festiu, amb la declaració de les Falles i la Tamborada com a Patrimonis Culturals Immaterials de la Humanitat per la UNESCO; la Setmana Santa com a Festa d’Interés Turístic Nacional; i els Moros i Cristians com a Festa d’Interés Turístic Comarcal», segons la regidora de l’àrea de Turisme i Patrimoni, Isabel Aguilar