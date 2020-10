Turisme Comunitat Valenciana reforça la promoció en el mercat belga després de l’obertura del nou corredor

Print This Post

Turisme, juntament amb Turespaña, llança un pla promocional en ‘prime time’, seminaris web i reforç en xarxes socials



La Valenciana és la segona comunitat espanyola en la qual s’alcen les restriccions per a turistes belgues, als qui no se’ls exigirà quarantena ni prova PCR en tornar al seu país

Turisme Comunitat Valenciana, juntament amb l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña) i les diverses marques turístiques de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa un pla promocional per a incentivar el turisme procedent de Bèlgica, després de la supressió de les restriccions a turistes belgues que procedisquen de la Comunitat, als quals no se’ls exigirà quarantena ni prova PCR.

Es tracta d’una campanya específica que es desenvolupa aquest últim trimestre de l’any, coincidint a més que el turisme belga prefereix la tardor per a viatjar a la Comunitat Valenciana, i després de l’augment de la connexió aèria amb Bèlgica, que sumarà noves rutes aquest mes d’octubre a les ja obertes aquest estiu.

D’aquesta manera, per a incentivar el turisme procedent de Bèlgica, el Govern valencià ha llançat una sèrie d’actuacions de promoció tant ‘online’ com presencials, complint sempre les exigències sanitàries exigides per l’actual crisi de la COVID-19.

Per al secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, “Bèlgica ha obert la porta d’arribada de turistes estrangers a la Comunitat Valenciana i esperem que li seguisquen altres països”. “Es tracta d’una oportunitat que hem de rendibilitzar”.

Colomer ha afirmat que “hi ha mercat i hi ha ganes de vindre” i, al seu judici, “la gent necessita viatjar i fer turisme” i que l’obertura d’aquest corredor “s’ha notat en el pols dels aeroports”.

Accions del pla promocional

El pla de reforç promocional en el mercat belga impulsat per Turisme inclou diversos viatges de familiarització per a operadors turístics i mitjans de comunicació belgues, com a agents especialitzats en cicloturisme i periodistes que tindran l’oportunitat de conéixer Benidorm, la Costa Blanca i l’interior d’Alacant.

A més, s’inclou el rodatge i emissió de dos reportatges televisius dedicats a les ciutats de València i Alacant que s’emetran en un dels programes de viatges amb més audiència entre el públic belga ‘Le Journal de l’Evassion’.

Així mateix, es realitzarà una jornada ‘online’ sobre la Comunitat Valenciana per a professionals del sector, organitzada per la revista especialitzada ‘The Travel Magazine’, que tindrà lloc aquest dimecres, 14 d’octubre, entre altres actuacions de reforç promocional.

Mercat belga en la Comunitat

El mercat belga és el cinqué mercat en volum de visitants cap a la Comunitat, amb més de 540.000 turistes en 2019, dels quals aproximadament dos terços van visitar la província d’Alacant, una mica més d’un 25% la de València i entorn d’un 5% la de Castelló.

Respecte al perfil, es tracta d’un turista amb una estada llarga, més d’11 dies i que visita la Comunitat especialment a la tardor i primavera, motius pels quals la recuperació d’aquest mercat, animada també pel fet que tant Vueling com Ibèria o Ryanair van restablir el passat estiu gran part dels vols entre els aeroports belgues de Zaventem i Chaleroi i els d’Alacant-Elx i València.