Turisme i la UV presenten 10 publicacions que cataloguen i desenvolupen la diversitat de recursos patrimonials turístics de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme participa en la presentació de les noves publicacions turístiques de la Universitat de València

Colomer destaca que “hui s’exalta la gran diversitat i potència del nostre territori, que serà el futur del nostre destí, la proposta de valor que ens aportarà fortalesa”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV. Jorge Hermosilla, han presentat les noves publicacions relacionades amb recursos turístics i estratègies territorials de la Comunitat Valenciana que ha llançat la Universitat de València (UV) a través d’un conveni de col·laboració amb Turisme.

A l’acte de presentació han assistit els autors i autores de les publicacions, una àmplia representació institucional dels municipis i representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

Colomer ha reconegut la gran faena realitzada per la Universitat de València i ha destacat “la importància del que es presenta hui com a manera de reconstruir entre tots el model de base territorial del turisme que busquem” i que aquestes publicacions són el resultat de “anys de treball i d’anar plegats amb la universitat per a poder desenvolupar, recopilar i compartir aquest coneixement”.

Així mateix, ha recalcat que “hui comença una acció de promoció especialitzada per a divulgar la riquesa del nostre territori” i ha afegit que “el millor màrqueting i l’únic possible comença amb el producte”.

Catàleg de recursos turístics

Aquestes publicacions turístiques de la Universitat de València tenen com a referència els recursos territorials de la Comunitat Valenciana que també han sigut categoritzats.

En aquest sentit, Francesc Colomer ha explicat que hi ha “11 tipologies en el catàleg de recursos per a posar-lo a la disposició de tots els nostres municipis per a reconduir els seus recursos i transformar-los en productes”.

Així, s’han establit 11 categories diferents de recursos: manifestacions festives amb la declaració d’interés turístic; platges; recintes de congressuals i firals; esdeveniments esportius amb projecció nacional i internacional; festivals de música amb projecció nacional i internacional; la gastronomia pròpia de la Comunitat Valenciana; paisatges agraris i industrials; aigües termals i balnearis; béns declarats Patrimoni Mundial de la Humanitat; béns Patrimoni Cultural Valencià; i espais naturals i territorials protegits.

Per a Colomer, “un model turístic de base territorial com aquest és el més patriòtic que hi ha, no es deslocalitza, és una història d’estima, un model econòmic patriòtic i sense fronteres”.

Per això, ha posat l’accent que “hui s’exalta la gran diversitat i potència del nostre territori, que serà el futur del nostre destí, la proposta de valor que ens aportarà fortalesa”.

Posar en valor el patrimoni cultural

El vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV, Jorge Hermosilla, ha explicat que, al costat del catàleg de recursos territorials turístics de tota la Comunitat Valenciana “presentem 9 publicacions sobre com posar en valor el patrimoni cultural” i que aquestes publicacions tenen “implantació en pràcticament tota la Comunitat Valenciana, proposant experiències dirigides al turista”.

En concret, les publicacions presentades són:

1. Ceràmica tradicional valenciana

2. Terres de Frontera: Ruta senderista pel paisatge dels castells de les Valls d’Ayora-Cofrentes i Vinalopó

3. Els ibers en la Comunitat Valenciana

4. Parc Natural del Túria

5. L’art rupestre de l’arc mediterrani com a valor cultural i turístic

6. Museu tèxtil de la Comunitat Valenciana. Ontinyent

7. Turisme Industrial; La Real Fàbrica de l’Alcora i El Port de Sagunt

8. Desenvolupament territorial turístic de la Via Augusta

9. Palau Ducal dels Borja. Gandia