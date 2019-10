Turisme reforça en Gastrònoma la promoció de la gastronomia de la Comunitat en l’espai L’Exquisit Mediterrani

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme ha assistit a la presentació de ‘Gastrònoma 2019’, que se celebra del 10 al 12 de novembr-

Colomer ressaltada que “Gastrònoma suposa una trobada professional d’alt nivell per a donar a conéixer la nostra oferta gastronòmica”

Turisme Comunitat Valenciana reforçarà la promoció de la gastronomia de la Comunitat en ‘Gastrònoma 2019’ a través de la marca ‘L’Exquisit Mediterrani’.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assistit a la presentació de la fira ‘Gastrònoma 2019’, que se celebrarà del 10 al 12 de novembre en Fira València.

El responsable de Turisme ha ressaltat que “Gastrònoma és la gran fira de la gastronomia de la Comunitat Valenciana” i ha assenyalat que “estem en un moment en què la gastronomia en el nostre territori travessa una autèntica edat daurada”.

Francesc Colomer ha reconegut “la gran faena que s’està duent a terme, tant per professionals del sector com per les institucions, per a convertir la Comunitat per a ser una destinació turística-gastronòmica”.

Colomer ha ressaltat que “la gastronomia és un factor cada vegada més determinant en l’elecció d’una destinació, per això dins de les estratègies de L’Exquisit Mediterrani s’impulsen i recolzen iniciatives com a Gastrònoma”.

Colomer ha assenyalat que “esdeveniments com a Gastrònoma suposen una trobada professional d’alt nivell per a donar a conéixer la realitat de la nostra oferta gastronòmica, així com la riquesa del nostre producte més autòcton i el treball dels nostres professionals”.

“Per això, Turisme CV participarà en la posada en marxa i continguts dels diferents auditoris gastronòmics dins del certamen”, ha explicat el secretari autonòmic, i ha afegit que “aquesta col·laboració és possible gràcies al conveni existent entre Turisme CV i Fira València”.

Colomer ha explicat que, mitjançant el conveni subscrit entre Turisme i Fira València, amb una dotació total de 120.000 euros, “destinem 114.000 euros per a accions de promoció de l’oferta gastronòmica així com per a la contractació dels ponents i professionals gastronòmics”.

Gastrònoma 2019 és un fòrum obert per a grans cuiners i cuineres, fabricants, distribuïdors, xicotet comerç i artesans, pensada perquè professionals de la gastronomia experimenten i gaudisquen amb tastos, tallers, cuina en directe, debats.

Col·laboració Turisme CV en Gastrònoma 2019

Turisme CV col·laborarà en l’espai ‘Cuina Central’, que acollirà més de 20 presentacions culinàries de grans xefs, reposteros i cellerers, amb una molt alta representació dels professionals de la Comunitat Valenciana que compartiran experiències amb professionals del panorama gastronòmic nacional i internacional.

Destaca la participació del xef José Andrés en la Cuina Central, qui serà nomenat Membre d’Honor de la Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana – L’Exquisit Mediterrani.

Turisme CV dóna suport també el ‘Espai Gastronòmic’, en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. En aquest espai participen cuiners i cuineres i representants de concursos i esdeveniments gastronòmics que promouen les destinacions turístiques per a fomentar la seua cuina: més de 25 presentacions, demostracions de cuina en directe i degustacions podran gaudir-se durant els 3 dies de fira.

Aquest auditori acollirà també presentacions de EnoTurismeCV, a càrrec de la Federació de Enoturismo CV i les rutes del vi d’Utiel-Requena, Alacant i Castelló; o el lliurament dels premis “Gastrònoma Espai Gastronòmic 2019: València, Alacant i Castelló” entre altres presentacions.

Turisme CV col·labora tambien en altres espais com ‘#Pandeverdad’, un espai per a aprendre dels mestres forners i degustar els millors pans en les més de 20 presentacions programades; o l’escenari “#Entreolivos” dedicat a l’oli d’oliva, en col·laboració amb l’Escola Superior de l’Oli d’Oliva.

A més, per primera vegada en Gastrònoma estarà present l’oferta turística experiencial: enoturismo, agroturisme i pescaturismo. Estarà presents la Federació de Enoturismo CV i les rutes del vi d’Utiel-Requena, Alacant i Castelló i exposaran les seues experiències marques d’agroturisme i agents de pesca turisme.

Finalment, cal destacar la participació de l’alumnat de sala, cuina, sumilleria i rebosteria del CdT de València que, a més de conéixer la fira com a activitat formativa, tindrà l’oportunitat de realitzar pràctiques en directe al costat de grans professionals de l’alta cuina, mestres arrossers, reposteros i sommeliers al llarg de tots aquests espais expositius.