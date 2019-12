Últim “Divendres, per Elles” de 2019 a l’Alcúdia

Connect on Linked in

La regidora d’Igualtat, Ma José Retamino ha recordat les víctimes de la violència masclista en este any que s’acaba i ha recordat la importància de l’educació en esta matèria. Després s’ha guardat un minut de silenci.



La concentració ha començat a les dotze en punt del migdia, membres de la corporació, treballadors i treballadores de l’Ajuntament, veïns i veïnes, s’han reunit per mostrar la seua repulsa a la violència masclista i la solidaritat amb les víctimes i les seues famílies.

“Com a societat, tenim un deure contra estos crims –Ha afirmat la regidora d’Igualtat, Ma José Retamino- Tenim el deure d’informar-nos, de denunciar els agressors, de recolzar les víctimes, de treballar per la igualtat, de fer visible un terrorisme masclista que ha estat soterrat durant tant de temps, d’educar les noves generacions per tal d’eradicar estos feminicidis”.

Abans de guardar un minut de silenci, la regidora ha recordat que des de l’última concentració hi havia dues dones més a la llista de víctimes: Alexia Paola Carralero de 38 anys, veïna de Vicálvaro (Madrid) i Marta Calvo Burón, de 25 anys assassinada en Manuel en novembre i confirmada oficialment com a víctima este mes de desembre. També ha recordat que tot i que les xifres oficials parlen de 55 assassinats de dones per les seues parelles o exparelles en 2019 al nostre país, si afegim els casos que estan en estudi poden arribar a 99. En qualsevol cas, unes xifres terribles que demanen de la societat una Tolerància Zero amb la violència de gènere.