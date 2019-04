Últims detalls en les palmes per al diumenge de rams

Print This Post

La tradició de les palmes és regalar-les de iaios a nets.

Últims preparatius al taller del palmerer d’Alzira Javier Boix perquè tots i totes puguen lluir les palmes com mai aquest Diumenge de Rams.

Una tradició que, en el cas de les confeccions de Palmeres Boix, suma quatre generacions.

Per a totes les edats, per a tots els gustos. Javier confecciona les palmes segons les preferències dels seus clients.

Ja saben, diumenge de rams qui no estrena no té mans. És bon moment per comprar o regalar una palma i fer que es lluïsca aquest diumenge.