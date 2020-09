Un altre mur de Godella agafa color i vida gràcies al Godejam

Print This Post

El passat diumenge es va celebrar una nova edició del Godejam al carrer Sacre Cor de Godella. Gràcies als artistes graffiters, un altre mur de Godella agafa color i vida amb nous personatges en un lloc molt transitat del poble, amb la Universitat Catòlica i l’escola Sacre Cor al costat. L’edició d’enguany estava programada per a la primavera amb nombroses activitats paral·leles. No obstant això, finalment, tant el seu impulsor Xema González com la regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Godella, Tatiana Prades, van decidir tirar avant. Amb menys artistes i sense activitats, però omplint d’obres d’art un altre carrer del municipi. Godella cada vegada té més parets colorides, després que s’hagen celebrat sis edicions (cinc des que l’Ajuntament va entrar decididament a col·laborar en esta iniciativa) d’un festival que demostra la seua bona salut en un moment complicat.

La regidora de Cultura, Tatiana Prades, ha agraït públicament a Xema González “per la seua alegria i ganes de fer coses, tot i que els temps que corren no són els millors”. També ha abraçat la generositat de la crew ‘Grow up’ i als amics vinguts de diferents llocs del país per pintar Godella.