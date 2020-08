Un centenar de persones aconsegueixen ocupació en plena crisi del Covid19 gràcies a la Fundació Novaterra a Alzira

Connect on Linked in

El sector serveis és el més demandat en ocupacions com a neteja, desinfecció, bugaderia, seguretat i operari/a de producció



4 emprenedores han iniciat els seus projectes en plena pandèmia dins del programa Dóna Emprèn al costat de Caixa Popular



Dos cursos de formació del programa Incorpora de La Caixa han pogut finalitzar-se i més del 70% dels estudiants ja han trobat una ocupació

Des que es decretara l’Estat d’Alarma el passat 14 de març un centenar de persones que estaven realitzant el seu itinerari d’inserció soci laboral en la Fundació Novaterra han trobat una ocupació.



En tot just uns dies Novaterra va reconvertir una activitat purament presencial a 100% virtual. Videoconferències per tots els canals i plataformes possibles, classes grupals, tutories individualitzades, entrenament telefònic per a superar entrevistes de treball i fins a tutorials pràctics de cuina han sigut les eines que han permés un resultat notable: més d’un centenar de persones treballant en mesos on l’atur ha superat el 14%, segons l’última Enquesta de Població Activa



La pandèmia va interrompre sense previ avís dos cursos de formació per a l’ús del programa Incorpora de La Caixa que estaven cursant una vintena de persones d’Auxiliar de Cuina i Cambrera de Saló i Habitacions, dos sectors que la crisi ha deixat pràcticament en mínims. “Al principi va ser molt desmoralitzador per a tot l’estudiantat”, compte Pepa, la responsable de Formació. “Tot l’equip estava desitjant acabar i realitzar les pràctiques no laborals en empresa. La qual cosa suposa un índex de contractacions molt elevat. De sobte tot es va paralitzar. Però no podíem quedar-nos de braços plegats”. I no ho van fer. Tots dos cursos han pogut ser finalitzats i en l’actualitat de les 20 persones més d’un 70% es troben ja treballant.



250 persones han continuat el seu itinerari d’inserció soci laboral durant li pandèmia, s’han gestionat més de 80 ofertes de treball per a empreses valencianes de manera completament gratuïta des del seu servei d’intermediació soci laboral.



A més de la qual cosa s’ha obert una quarta seu de Novaterra a Alzira i quatre dones han iniciat els seus projectes d’emprenedoria dins del programa Dóna Emprèn, inspirat pel Nobel de la Pau Muhammad Yunus i en col·laboració amb Caixa Popular.

Empreses socials al servei de les necessitats actuals

Per la seua part les empreses del grup Novaterra també han adaptat els seus serveis ràpidament a serveis essencials bàsics en època del Covid19. Després de la cancel·lació total d’esdeveniments, Novaterra Servei d’àpats Sostenible ha passat a portar la gestió central de diversos Centres temporals per a persones sense llar, ocupant-se de la neteja, bugaderia, consergeria, manteniment i servei d’alimentació, i a més brindant un servei d’inserció soci laboral als seus residents.



Del personal que treballa per a aquests dos centres temporals el 57% són persones en itinerari d’inserció soci laboral, “la qual cosa suposa per a elles no sols una eixida laboral digna en aquests temps d’incertesa i crisi generalitzada, sinó també la incorporació de noves eines personals i professionals que els amplien les seues perspectives de futur passada aquesta crisi”, ha destacat Christian Mecca, Gerent de totes dues empreses.



Per la seua part Novaterra Social Logistics, Centre Especial d’Ocupació que acaba de complir 20 anys, s’ocupa del repartiment del menjar tant a aquests centres temporals com del “Menjar a casa” per a persones majors i persones vulnerables.



Ocupacions que en aquestes circumstàncies són considerats d’alt valor, perquè tots ells estan relacionats amb les necessitats d’aquesta crisi sanitària, i són exercits en zones amb alt nivell de persones contagiades. La qual cosa no ha detingut a aquestes persones valentes a acceptar-los. “Novaterra ha demostrat com amb innovació social i moltes ganes és possible aprofitar les dificultats en temps d’incertesa per a seguir al costat dels qui més el necessiten”, ha conclòs Emili Altur, Gerent de la fundació.

Novaterra

Novaterra és una fundació valenciana que durant quasi tres dècades ha acompanyat a més de 5.000 persones en la seua inclusió social a través de l’ocupació. Per a això se serveix de 3 eines bàsiques.



Un servei d’orientació i intermediació soci laboral a mesura, que acompanya a les persones en el seu itinerari d’inserció i, després d’ell, connecta candidats/as amb empreses per a la inserció laboral de manera totalment gratuïta per a les empreses i les persones candidates.



Una escola de formació en professions amb eixida laboral i en competències bàsiques per a exercir correctament qualsevol lloc de treball.



I, finalment, empreses socials pròpies, com Novaterra Servei d’àpats Sostenible i Novaterra Social Logistics, que ofereixen l’oportunitat de completar l’itinerari, aprenent a treballar treballant, acompanyats/as per personal professional del sector, i adquirint l’experiència i confiança necessària per a fer el salt al mercat laboral.



Més de 5.000 persones han realitzat el seu itinerari d’inserció soci laboral en aquests anys. Més del 50% han trobat una ocupació. Només en 2019 van ser 245 persones les que van trobar una ocupació després del seu pas per Novaterra.