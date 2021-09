Un duiker roig de Natal naix sa i fort a BIOPARC

Print This Post

El miracle de la vida ha tornat a sorprendre els visitants de BIOPARC que s’han emocionat en assistir al part d’un antílop africà molt poc conegut, el duiker roig de Natal. Tot va ocórrer divendres passat a la vesprada, quan la naturalesa salvatge va tornar a mostrar la seua cara més tendra i esperançadora i moltes persones es van sentir en un viatge a les llunyanes selves africanes per a viure un “documental en directe”.

El comportament de la diligent mare va impressionar quan, seguint el seu instint per a no despertar l’interés de possibles depredadors, es va menjar la placenta. Igualment va estimular a la cria, va facilitar la lactància i es va mostrar protectora. També va ser commovedor veure els primers passos del chivito i la curiositat que va despertar entre la resta d’animals que habiten el mateix recinte.

L’objectiu de BIOPARC és arribar al cor, commoure per a canviar l’actitud de les persones cap a la conservació del medi ambient. Això s’aconsegueix recreant la bellesa de la naturalesa però, sens dubte, moments com contemplar un naixement són inoblidables.

En aquest cas, a més, es tracta d’una espècie que no pot veure’s en cap altre lloc d’Espanya i que està inclosa en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa d’espècies amenaçades.

Aquest nou naixement d’un duiker roig de Natal reafirma a BIOPARC com a centre més important de la seua conservació dins del programa internacional ESB i en aquests moments alberga el grup més nombrós a Europa amb cinc individus.

En BIOPARC es troben en la zona que recrea els boscos d’Àfrica equatorial, en un recinte multiespècie que comparteixen amb el Bongo oriental, el Dik-dik de Kirk i les grulles coronades cuellinegras.

L’equip tècnic ha seguit de prop l’evolució per a mantindre el seu màxim benestar i confirmar que tant la mare com la cria es troben perfectament. En aquest sentit, els primers dies romandrà en els espais interiors per a garantir la seua tranquil·litat i pròximament ja podrem contemplar-los al costat del seu ramat en el recinte exterior.