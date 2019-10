Un efectiu UD Sia Benigànim assalta el Gerardo Salvador per a aconseguir la seua segona victòria consecutiva.

Connect on Linked in

Segona victòria consecutiva del UD Sia Benigànim, aquesta vegada a domicili gràcies als punts en els primers minuts de partit de Jorge Iborra i d’Aitor Ribes, fent estèril el gol de Carlos Carrasco en la segona meitat

El conjunt dirigit per Luís Navarro havia aconseguit sumar 4 punts (1V-1E-3D) fins al moment, mentre que els de Rui Vaig prendre comptaven amb la mateixa puntuació, per davall en la taula a causa de la diferència de gols. La trobada va començar de manera trepidant, ja que prompte es va avançar l’equip visitant per mediació de Jorge Iborra, que va aprofitar un desajustament en les marques del seu rival a pilota parada. Pocs minuts més tard, aprofitant el bon moment de l’equip, va anar Aitor Ribes el que va duplicar l’avantatge en el marcador per als seus en un contraatac.

Després d’aquest inici, el Paterna va començar a fer-se amb el control de la pilota i a crear perill, sobretot per bandes, tenint alguna que una altra clara ocasió per a poder retallar distàncies, però això no va ser possible en aquest primer temps. Per part seua, el Benigànim es mostrava replegat, intentant calmar el joc i eixint ràpid a la contra quan tenien oportunitat. Així doncs, es va arribar al final de la primera part amb clar avantatge visitant en el marcador.

A la volta de vestuaris, el guió no va canviar en excés, amb un Paterna disposat a retallar distàncies, tenint diverses ocasions clares, inclòs un travesser de Roberto Civera. Ja en els minuts finals del duel, Carlos Carrasco va fer un gol en un servei de cantonada, però que no va servir perquè el seu equip puntuara en el dia de hui.

Fet i fet, els visitants van tornar a sumar un nou triomf i és col·loquen dècims en la taula, marcant l’equador d’aquesta. D’altra banda, els de Luís Navarro estan un punt per damunt dels llocs de descens. La setmana vinent, el Paterna visitarà El Collau per a mesurar-se el diumenge 6 d’octubre a les 18.00 hores a l’Alcoià, líder destacable de la categoria, i el Benigànim rebrà al Novelda el mateix dia a les 11.00 hores.