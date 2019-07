Un equip d’investigació de la Universitat crea una app que llig en veu alta els panells de trànsit

Connect on Linked in

Un equip d’investigació de la Universitat de València ha desenvolupat una aplicació per a telèfons mòbils gratuïta que llig en veu alta els missatges dels panells informatius de la Direcció General de Trànsit (DGT), abans que el vehicle s’aproxime a ells.

READit VMS és una aplicació per a mòbils que facilita el contingut dels panells de missatge variable (PMV) durant la conducció de vehicles. L’aplicació localitza a l’usuari mitjançant GPS i llig en veu alta el text i els pictogrames dels PMV quan el conductor s’aproxima. READit VMS permet conéixer anticipadament el contingut del panell informatiu fins i tot quan les circumstàncies de conducció són desfavorables, per exemple quan hi ha boira, pluges torrencials, trànsit dens, o conducció nocturna i també, quan el panell està desbaratat, ja que l’aplicació connecta directament amb la DGT. L’app també és molt útil quan el conductor té dificultats per a llegir, com en el cas d’algunes persones majors, o amb dislèxia. A més, l’app tradueix automàticament els missatges al català/valencià i a l’anglés, per la qual cosa és molt pràctica per als conductors estrangers que circulen per les carreteres espanyoles.

L’aplicació ha sigut desenvolupada per l’Estructura de Recerca Interdisciplinària Lectura de la Universitat de València (ERI Lectura) gràcies al finançament de la DGT (projecte SPIP2017-02132). L’objectiu inicial de la investigació, expliquen els directors del projecte, Javier Roca i Pilar Tejero, “era facilitar la lectura dels senyals en la població amb dislèxia, però prompte ens vam adonar que l’app millorava l’accessibilitat dels senyals i afavoria la inclusió de tots els conductors, amb o sense dificultats en la lectura”.

La ERI Lectura és una estructura d’investigació creada en la Universitat de València per a promoure la investigació en lectura i difondre els resultats d’investigació dels grups que la composen. Està formada per investigadors de reconegut prestigi internacional de les universitats de València i Salamanca, entre altres. La ERI Lectura ha desenvolupat productes tecnològics per a investigar, avaluar i millorar la competència lectora. La ERI Lectura combina investigació de laboratori amb instrumental sofisticat d’anàlisi de processos lectors i investigació aplicada en situacions habituals de lectura.