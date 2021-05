Un estricte protocol marca el retorn del públic als estadis de futbol

Print This Post

Rodríguez Uribes, ministre d’esports, ha confirmat que a partir de la pròxima jornada el públic torna als estadis de la Lliga de Futbol Professional, si bé ha mati s at que la mesura s’aplicarà només en comunitats que estiguen en la Fase 1 de la pandèmia

Això implica que el públic podrà accedir només en els estadis de les comunitats autònomes de Balears i la Comunitat Valenciana, i més concretament ara mateix tan sols en els de Real Mallorca, Elx CF, València CF, Llevant UD, Vila-real CF i CD Castelló

Segons el ministre els aforaments màxims seran del 30% dels estadis i amb un màxim de 5.000 persones

Tornarà el públic i el farà en aquells territoris en fase 1 de la pandèmia, on la situació sanitària és millor

És una dada que combina la voluntat de voler que hi haja públic amb el criteri sanitari que és fonamental”, va afegir Rodríguez Uribes

Els espectadors hauran de guardar un protocol marcat pel control d’entrada i eixida -que es farà de manera escalonada-, la distància de seguretat en les quatre direccions (1,5 metres) i sempre que siga públic local per a evitar desplaçaments

La ministra va recalcar que no es podrà menjar, ni beure -excepte l’aigua que repartiran en els estadis per a evitar la mobilitat de les persones- ni tampoc fumar

Serà exigible una màscara FFP2 sense vàlvula per a establir la màxima seguretat entre les persones i es prendrà la temperatura a l’entrada

D’altra banda, el ministre va dir que la Lliga Endesa de bàsquet també comptarà amb el seu protocol de tornada als pavellons de cara al ‘*playoff’ pel títol de final de temporada