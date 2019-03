Un grup d’alumnes de Picassent comparteixen aprenentatges per reflexionar sobre les violències contra les dones

Print This Post

El matí va ser molt enriquidor i no tan sols per compartir l’exposició, reflexionar al voltant de les violències contra les dones sinó també per la unió, complicitat i sinergies generades entre els dos grups.

L’alumnat de 2n FPBA de l’IES L’Om ha compartit un matí d’activitats amb l’alumnat del Taller municipal de Jardineria per a persones amb diversitat funcional amb l’objectiu de mostrar-los el seu treball i reflexionar al voltant de les violències contra les dones.

La jornada va començar amb diverses dinàmiques de cohesió de grup facilitades pel tècnic municipal de l’àrea de Joventut, Voro Donat, i posteriorment varen poder observar l’exposició realitzada pel grup de Batxillerat, «No més inferns», i obrir així un col·loqui on ambdós grups pogueren reflexionar al voltant de les obres que conformen l’exposició. A continuació, i per finalitzar el matí, l’alumnat de Jardineria composaren els seus propis collages amb l’acompanyament de l’alumnat de l’IES.

Recordem que l’exposició, «No més inferns», encara pot visitar-se a l’aula polivalent de la Casa Jove La Torta.