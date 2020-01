Un grup de dones de Picassent visita els itineraris museístics en clau de gènere a València

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat continua amb les seues activitats per al trimestre present i per això, un grup format per 30 dones del municipi han visitat recentment els museus de Prehistòria i Belles Arts ubicats a la ciutat de València, i que es situen dins dels itineraris museístics en clau de gènere que formen part del projecte «Relectures», un projecte que engloba un total d’11 museus de la ciutat i de diversos municipis de l’Horta Sud i que té com a objectiu revisar la historia amb perspectiva de gènere posant el focus d’atenció sobre el paper i els rols exercits per les dones. Este projecte es troba en continu creixement, doncs l’objectiu és que cada vegada se sumen més museus, i més peces per oferir una visió global del paper de la dona a la Història.



Durant la visita, el grup va estar acompanyat per María Hernández Reinoso, doctora en Història i membre del col·lectiu “Gènere i cultura visual” de la Universitat de València. Les seues explicacions varen servir per reflexionar al voltant d’esta matèria i donar pas a la pròxima visita cultural amb perspectiva de gènere programada per la Regidoria que tindrà lloc al mes d’abril a la ciutat de València per conèixer quin va ser el paper de les dones a la República.