Un medalló commemoratiu del pintor Teodoro Andreu i elements de mobiliari han sigut donats al MUMA d’Alzira per l’artista Jordi Benavent i per la família La Huerta-Talens

En estes últimes setmanes s’han rebut donacions de ciutadans que ajuden a incrementar el fons museístic que alberga el MUMA, el Museu Municipal d’Alzira.

Concretament Jordi Benavent Mollà ha donat una placa commemorativa del 150 aniversari del naixement del pintor Teodoro Andreu Sentamans (1870 – 2020).

Prevista, en un principi per a l’any en que es commemorava l’efemèride del naixement del pintor, s’ha vist retardada fins ara degut a la situació sanitària actual. Es tracta d’un medalló en alt relleu, de 40 cms de diàmetre que reprodueix una imatge del pintor en el seu taller artístic, amb la llegenda “Teodoro Andreu Sentamans, 1870–1935. 150 aniversari del naixement”, deixant així constància d’un any, el 2020, en el que també el calendari municipal va estar dedicat al pintor.

Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural, ha rebut la donació que serà ubicada en la Sala permanent dedicada a Teodoro Andreu, junt amb la reproducció del bust a tamany natural, obra del mateix Benavent realitzat en 2016 i donat al MUMA en 2019.

Benavent és un artesà que ha treballat per conter propi com artista faller, així com en l’empresa ACTION PARK fent escultures per a Terra Mítica; en l’empresa OLCINA dissenyant en argila peces ornamentals per a edificis; dibuixat i pintat telons de fons per a estudis fotogràfics o teatres; en l’empresa ODEON DECORADOS, fent decorats per a muntatges teatrals com “Simón Bocanegra”, “La Bruja” o el musical “Gaudí”; o fent decorats per a figures del WAX MUSEUM del Hollywood Bulevard en Califòrnia.

Ha exposat escultures en “40 anys fent art”, en la Casa de la Cultura d’Alzira en 2017 i en Benigànim el 2018.

Per altra banda la regidora agraïx també a la família Lahuerta-Talens la donació al MUMA dels següents elements:

Un Telèfon antic de paret i un altre de taula, els quals seran exposats en la mostra etnològica de la Casa d’Alós; un taulell emmarcat testimoniant el nivell de la Pantanada de 1982, que s’ha ubicat en l’entrada del museu per a testimoni del nivell d’aigües.

Una taula redona de 4 potes amb pedra de marbre de 80 cm.

6 cadires entapissades amb vellut roig, les quals s’incorporen també a l’exposició de l’ambientació etnològica de la Casa d’Alós.

Una Escriptura notarial, del segle XIX, d’una casa del carrer Chulvi, concretament del voltant de l’espai de la Vila que està sent motiu d’estudi arqueològic i documental per l’aparició de l’arc de mig punt i del forn del segle XX ubicat en el lloc que Jaume I va autoritzar instal·lar en el segle XIII un forn de pa, segons consta en el llibre del Repartiment.

Un joc d’escriptori de taula de cuir repujat, compost per: Tapet guarda documents. Porta-tinter de dos tinters. Secant. Cendrer. tallapapers metàl·lics amb safata.



Conjunt de peces d’espart compost per: 4 cistelletes. 5 cistelles de diferents mides.



Totes les peces en magnífic estat de conservació motiu pel qual algunes d’elles han sigut incorporades immediatament a la mostra que en breu s’exposarà al públic amb l’obertura de la Casa d’Alós.

«És importantíssim comptar amb la sensibilitat de ciutadans que com Benavent o la família La Huerta-Talens realitzen les seues aportacions al MUMA que ajuden a incrementar el seu fons, i donen la possibilitat de mostrar-les en les sales temporals o permanents, així com en la Casa d’Alós, elements commemoratius d’alzirenys il·lustres i utensilis d’altres èpoques que ens ajuden a retrocedir unes quantes dècades arrere», segons ha declarat Aguilar.