Un total de 111 persones en atur menors de 30 anys treballaran a l’Ajuntament de València durant sis mesos

A partir del pròxim mes d’octubre s’incorporarà a l’Ajuntament de València com a personal contractat un total de 111 persones menors de 30 anys en situació d’atur, en el marc del programa EMCORP 2021/2022.

El regidor Borja Sanjuan ha informat que la Junta de Govern Local ha aprovat l’acceptació de la subvenció destinada a este programa que ascendeix a 1.622.814,07 euros, ha sigut atorgada a través de la Direcció General d’Ocupació i Formació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, per la qual cosa les persones beneficiàries han d’estar inscrites en este servici. Tal com estableixen les bases de les ajudes, els contractes que es formalitzen tindran una duració d’almenys sis mesos a jornada completa, i han d’iniciar-se durant l’any en curs, 2021.

La Junta de Govern Local ha aprovat també prorrogar el conveni de col·laboració amb l’empresa General d’Análisis, Materials i Serveis, GAMASER SL, per a analitzar la presència de coronavirus en les aigües residuals de la ciutat. Tal com ha explicat el regidor Borja Sanjuan, es tracta de donar continuïtat a este sistema de detecció precoç de la presència del virus causant de la covid19 en les aigües residuals de València, ja que l’anàlisi molecular d’estes aigües permet constatar la presència o no de SARS-CoV-2, de manera que es pot determinar la tendència dels contagis i aplicar les mesures oportunes de prevenció.