Un total de 232 municipis valencians formen part de la xarxa XarxaSalut per a promocionar la salut a nivell local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Barceló: “Els determinants socials no poden ser un desavantatge per a aconseguir la salut”

Sanitat se suma a la celebració del Dia Mundial de la Salut per a “construir un món més just i saludable”

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se suma a la celebració el 7 d’abril com a Dia Mundial de la Salut, que promou l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que enguany se celebra sota el lema ‘Construir un món més just i saludable’.

Segons el missatge triat per l’OMS per a aquesta edició, els determinants socials de la salut expliquen la major part de les desigualtats en salut observades i són evitables si s’intervé sobre ells a través de polítiques socials i de salut que posen en el centre a les persones.

Per a aconseguir aquest objectiu, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública advoca, entre altres mesures, per abordar la salut des d’un enfocament intersectorial en el qual l’àmbit local cobra especial rellevància per ser aquell en el qual viuen, treballen, estudien i gaudeixen del seu temps d’oci les persones.

En aquest context és on s’incardina XarxaSalut, la xarxa de municipis adherits al Pla de Salut de la Comunitat Valenciana amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local.

Un total de 232 municipis pertanyen hui dia a XarxaSalut. Per províncies, 52 a Castelló; 73 a Alacant i 107 a València.

A través d’aquesta xarxa, les poblacions posen en comú exemples de bona pràctica i evidències científiques per a facilitar el desenvolupament de la perspectiva de salut en totes les polítiques de l’àmbit local per a, en paraules de la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, “continuar avançant en l’equitat i que totes les persones tinguen l’oportunitat d’aconseguir tot el seu potencial en salut sense que ningú estiga en desavantatge a l’hora d’aconseguir-la”.