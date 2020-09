Un total de 24 comerciants d’Algemesí s’uneixen al nou “Outlet en Tenda”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La iniciativa tindrà lloc en els comerços participants del 21 al 27 de setembre





El Outlet d’Algemesí canvia de dates i de format. La cita anual amb aquest període d’oportunitats que ofereixen els comerços d’Algemesí es trasllada a aquests dies, concretament des del dilluns 21 fins al diumenge 27 de setembre. També canvia el format, ja que l’outlet ja no estarà en la plaça Major, només es pot visitar en les mateixes botigues que participen.



A la iniciativa de la regidoria de Promoció Econòmica s’han sumat 24 comerços que durant aquests dies oferiran productes amb la mateixa qualitat de sempre a preus reduïts. En aquest “Outlet en Tenda” participen Aromes Artesanals Algemesí, ArtNatura, Carmen moda, Coses Boniques, Dt Detalls Algemesí, El vestidor de Esther, Girbés Moda, Joieria IO, Llar Textil, Miamoda, Modas Palma, Monaga calçats, Ninos, Niu tot el per al bebé, Optica Betí, Petit comité sabates i complements, Rosa Esquer disseny, Suofi, Textil tu casa, Triangle 2, Carolina Bosch, Carmen roba infantil, Decomob, Joieria i rellotgeria Folch.



“La situació que vivim enguany ens obliga a ser imaginatius, tant als empresaris com als comerciants i les administracions, per la qual cosa busquem contínuament noves formes d’impulsar l’economia local i que es mantinga el respecte a les normes sanitàries per a fer front a la pandèmia”, assegura la regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido.



Aquesta nova acció de dinamització de l’economia local compta amb la col·laboració de Empal i ACSA, així com de la conselleria d’Indústria i Comerç.