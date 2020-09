Connect on Linked in

Un total de 4871 alumnes d’educació infantil, primària i secundària inicien aquesta setmana el curs escolar als diferents centres educatius d’Alaquàs. La major part de l’alumnat ha iniciat hui les classes tot i que hi ha col·legis que, donada la situació generada per la Covid-19, han optat per una entrada escalonada i l’alumnat anirà incorporant-se al llarg de tota la setmana.

La jornada ha discorregut amb total normalitat i segons el previst d’acord amb les mesures de seguretat i prevenció preses en tots els centres educatius per a la lluita contra el COVID-19. Per tal de garantir un accés ordenat i segur a cadascun dels recintes, l’accés ha sigut controlat i coordinat tant pel personal dels col·legis com per part del personal de l’Ajuntament a través de l’empresa pública ALEM. Les entrades han comptat també amb la presència de la Policia Local i Policia Nacional que s’han encarregat també de vigilar l’accés per garantir que es respecten els protocols.

Una de les mesures més importants preses per tal de garantir la ràtio d’alumnes per grups requerida ha sigut la contractació de més personal docent. Per això, enguany s’incorporen als centres educatius d’Alaquàs un total de 22 mestres més, que es sumaran a tot l’equip de professorat ja previst. S’han establit noves senyalitzacions en tots els centres, s’ha distribuït tot el material d’higiene i protecció, s’ha adaptat el servei de menjador escolar, s’ha augmentat el nombre de monitores i monitors del menjador i s’ha escalonat l’horari d’accés als centres així com l’ús dels patis. A més, s’ha establit una persona de referencia per a totes aquestes qüestions en cada centre escolar amb contacte directe amb l’Ajuntament.

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alaquàs així com els centres educatius concertats han reforçat la neteja i desinfecció en tots els centres escolars d’Alaquàs. L’objectiu d’aquesta iniciativa en la qual el Consistori ha invertit un total de 100.000 euros i que suposa un 25% més respecte al servei habitual, és garantir un entorn escolar segur en aquest curs escolar. Aquesta ampliació ha suposat la contractació de 9 persones més, que realitzaran la seua tasca durant l’horari lectiu i que sumen a les 32 persones amb les que es comptaven, fent un total de 41 persones dedicades a la neteja i desinfecció Aquesta iniciativa permetrà que durant tota la jornada lectiva hi haja personal de neteja en cadascun dels centres, una de les prioritats actuals de l’Ajuntament d’Alaquàs. A més, el personal de consergeria s’encarregarà també de desinfectar els accessos abans de l’inici de les classes així com les zones comunes dels centres.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha treballat durant l’estiu per tal de posar a punt tots els centres educatius de cara a l’inici de curs, especialment enguany en què s’ha especial èmfasi en totes les mesures per tal de garantir la seguretat a tota la població escolaritzada així com a les seues famílies. A més, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha mantés contacte directe durant tot aquest temps amb tots els equips directius per tal de conèixer les seues necessitats.