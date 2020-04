Una consellera del CMI de Quart de Poblet trasllada les seues preguntes sobre el Coronavius al Govern d’Espanya

Connect on Linked in

La jove veïna del municipi va preguntar a Fernando Simón sobre l’origen de la COVID-19





Alba, membre del Consell Municipal de la Infància de Quart de Poblet, ha representat al seu municipi en la iniciativa “La Infància pregunta i el Govern respon”, una trobada organitzada per la Plataforma per la Infància d’Espanya En aquesta roda de premsa virtual, que es va dur a terme en Moncloa i es va retransmetre en directe per televisió, xiquets i xiquetes de tota Espanya van exposar els seus dubtes i inquietuds sobre qüestions relaciones amb la COVID-19. Les preguntes van ser respostes pel ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, i el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat i epidemiòleg, Fernando Simón.



En la reunió tan sols es van formular deu preguntes de les prop de 400 que va rebre la plataforma i que es va encarregar de filtrar. Alba va voler conéixer l’origen del virus COVID-19, ja que va destacar que existeix una falta d’informació per part de fonts oficials i va assegurar que molts xiquets i xiquetes s’havien interessat per aquest tema. L’epidemiòleg, per part seua, va assenyalar que actualment “no es coneix molt bé el seu origen, però es pensa que va poder originar-se en ratapinyades”, encara que va recalcar que va haver d’haver-hi un “hoste intermedi” des del qual va passar a les persones i del qual encara no se sap res.

Amb aquesta iniciativa, l’Executiu ha volgut escoltar la veu dels ciutadans i ciutadanes més joves i donar resposta a les seues inquietuds, donant-los l’oportunitat de traslladar les seues opinions.

La Convenció dels Drets del Xiquet de l’ONU reconeix el dret dels xiquets i xiquetes a rebre informació de qualitat, a expressar les seues opinions i que aquestes siguen tingudes en compte en els assumptes que els afecten, i, indiscutiblement, la crisi de la Covid-19 els ha afectat d’una forma profunda i particular.



Amb aquesta nova activitat, la implicació de la infància de Quart de Poblet en els assumptes públics torna a posar-se de manifest, una actitud que des del Consistori es fomenta i potència, tractant de crear una ciutadania responsable i participativa des de la infància.