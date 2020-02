Una firera de polítics han estat presents en la Manifestació per l’Agricultura

Connect on Linked in

Representants de tots els partits polítics de València, hi han encapçalat una part de la massiva manifestació aquest matí en els carrers de la ciutat





La presència dels mateixos no ha sigut ben rebuda per alguns dels manifestants que els fan culpables de la situació actual que pateixen els agricultors i ramaders

Toni Canto, Rocio Gil per part de Ciutadans, José Luis Aguirre responsable d’Agricultura de Vox i José Maria Llanos, Belen Hoyos i Isabel Bonig Presidenta del Partit Popular València han format part entre d’altres de la manifestació



Maria Josep Amigó Vicepresidenta de la Diputació de València, ha volgut mostrar el seu total suport als agricultors



Per la seua part David Calvo, representant del Partit Socialista Valencià ha fet un anàlisi de la situació i conseqüències

Pilar Lima Diputada de Unides Podem València, ha fet tot el recorregut de la manifestació en suport a la mateixa

Els polítics han viscut moments de tensió per part d’alguns dels manifestants en la que serà una de les convocatòries que passaran a la història