Una inauguració amb exhibició de ball i una projecció cinematogràfica, novetats del XLI Homenatge als Majors d’Almussafes

Del 21 al 27 d’octubre el col·lectiu celebra una setmana repleta d’activitats lúdiques i culturals gratuïtes



L’Ajuntament de la població organitza en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes el programa festiu



Almussafes celebrarà del 21 al 27 d’octubre el XLI Homenatge als Majors, un tribut que s’allargarà durant set dies i que busca unir al col·lectiu a través de diverses activitats culturals i d’oci. Les principals novetats són una inauguració oficial amb ball i una projecció cinematogràfica, mentre que es mantenen els balls del cap de setmana, l’obra teatral, el concurs Almuchef, la jornada en la Residència i Centre de Dia la Vila, l’eucaristia i el dinar de germanor del diumenge, amb el qual es tancarà la commemoració. La regidora de Majors, Paqui Oliver, anima al col·lectiu a unir-se a les activitats.



Quaranta-un anys ininterromputs porta Almussafes celebrant el seu Homenatge als Majors, una setmana en la qual aquest grup poblacional protagonitza una àmplia agenda d’activitats organitzada per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes amb la finalitat de rendir tribut a tota una vida d’esforç i dedicació a famílies, treballs i amistats.



Enguany, la commemoració es durà a terme del 21 al 27 d’octubre amb totes aquelles iniciatives que edició rere edició han demostrat comptar amb el suport de les persones destinatàries, afegint també dues importants novetats. Per primera vegada, la setmana arrancarà amb una inauguració oficial, que s’ha programat per al dilluns 21 a les 18 hores i que inclourà una exhibició de ball a càrrec del grup Paco’s Tema.



L’altra gran incorporació recollida en el fullet repartit a la ciutadania és la projecció de la pel·lícula ‘Esplendor en la hierba’, una cinta que va obtindre el premi Oscar al millor guió en 1961 i que s’oferirà prèvia recollida de les entrades el dijous 24 a les 18 hores a la sala d’actes del Centre Cultural. “Pensem que pot ser divertit tornar a gaudir d’una història com aquesta i per això, ateses les peticions realitzades, ens llancem a proposar una vesprada de cinema de la qual espere que la gent isca contenta”, ressalta l’edil de Majors, Paqui Oliver.



El dimarts 22 a les 18 hores es representarà en el mateix auditori l’obra de teatre ‘Trufaldino, servidor de dos amos’, en la qual el Grup de Teatre CANDILEJAS- EMT Almussafes farà gala del seu habitual humor a través dels personatges dirigits per Fernando Tébar i interpretats per Pili Simarro, Tica Nadal, Mª José Gil, Encarna Crespo, Loren Morales, Paco Gómez, Salvador Anrubia, Miguel Iborra i el mateix Fernando Tébar.



El dimecres a les 17 hores les taules de la Llar dels Jubilats s’ompliran amb els plats presentats a la cinquena edició del Concurs Almuchef, en el qual es premiaran els millors plats dolços i salats i s’obsequiarà a totes les persones participants. Aqueixa mateixa vesprada també hi haurà temps per als jocs de taula, en els quals es competirà per aconseguir un dels guardons que s’entregaran a partir de les 18.30 hores.



El cap de setmana també estarà replet d’activitats. El divendres a les 21 hores està prevista la celebració d’un sopar de cabasset amb ball, que estarà amenitzat pel músic Salvador Hidalgo i inclourà el tradicional ball del mantó de manila i detalls per a les persones presents.



El dissabte la festa es traslladarà a la Residència i Centre de Dia La Vila, on es durà a terme la jornada ‘Majors, família i comunitat’, en la qual hi haurà espectacle de màgia a càrrec de ‘Magic Mazo’ i l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme, un aperitiu, un dinar i una desfilada de moros i berenar organitzats per la comparsa Alí Ben Bufat. També durant el dissabte es realitzarà l’homenatge públic del consistori municipal a les persones nonagenàries. Ja a la nit la festa continuarà en la Llar dels Jubilats amb un nou sopar de cabasset i més música.



Clausura

Com a colofó, el diumenge 27, i per a clausurar la setmana commemorativa, el col·lectiu es reunirà en el temple parroquial de la localitat per a celebrar una eucaristia en honor als jubilats i pensionistes, que estarà oficiada per D. Andrés Chornet. El punt i final el posarà un multitudinari dinar de germanor que se servirà en el Pavelló Poliesportiu Municipal i per al qual les persones interessades a assistir hauran de recollir els seus tiquets del 14 al 18 d’octubre de 9 a 14 hores en l’Oficina d’Atenció al major.



“Aquest homenatge és per a tots els nostres majors, perquè s’ho mereixen, per la qual cosa els animem a participar en aquestes activitats que no tenen més intenció que intentar fer-los feliços”, ressalta Oliver.