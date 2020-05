Una parròquia a Oliva acull la celebració d’unes noces, enmig de la pandèmia del coronavirus

Connect on Linked in

La parròquia de Santa María la Major d’Oliva ha acollit la celebració d’unes Noces, enmig de la pandèmia del Coronavirus, que ha tingut lloc en la més estricta intimitat i seguretat, complint les normes sanitàries, i amb la presència només dels cònjuges i els seus familiars més reunits.

Mayte Pérez i Javi Párraga, pertanyents a la mateixa parròquia, tenien previst casar-se el pròxim 30 de maig, però davant la crisi sanitària del COVID-19, van haver de cancel·lar tot el que es preveu. No obstant això, ells volien casar-se el mes de maig, i en aquest any 2020, per ser segons afirmen “una data important per als dos per motius personals.” Així que van parlar amb el rector Fernando Cremades, el qual seguint totes les directrius sanitàries els ha permés celebrar la seua unió conjugal.

En el matí del dijous 14 de març, i davant la presència dels pares, els germans i l’àvia, i un oncle de la parella, Javi *Párraga i Mayte Pérez es van donar el sí que vull davant la presència del sacerdot Francisco Llorens, qui va ser l’encarregat d’oficiar la cerimònia.

Visiblement emocionats els dos van contraure matrimoni en un matí plujós, “però ni la crisi sanitària, ni la pluja, ni les estrictes mesures sanitàries, els ha impedit veure realitat el dia més feliç de la seua vida”. “Ja tindrem temps de festejar amb els nostres amics i sers estimats”, han afirmat els nuvis. “L’important era casar-nos, i quan un està enamorat no té per què esperar si les circumstàncies ho permeten”, han afegit.

“Sense cap dubte, Mayte i Javi han demostrat no sols la importància de l’amor per damunt de tot, sinó han sabut posar en valor que el més important en un Matrimoni no és la festa, sinó la família, i la conjuntura del COVID-19, no està permetent anar a l’essencial, com també ens està convidant aquests dies el nostre benvolgut Arquebisbe”, ha afirmat Llorens.

Els dos han assenyalat que “seguiran la marxa normal de treball i rutina, encara que ja com a marit i dona, i si Déu i la pandèmia ho permeten, ja hi haurà temps per a celebracions, “però l’important ja està fet”, han conclòs els jovençans.

Durant el confinament, “veritablement l’Església ha donat i està donant un exemple de cooperació i lluita amb totes les persones que estan patint aquesta pandèmia: hem vist sacerdots al costat dels malalts dels hospitals, les Càritas s’han mobilitzat i han triplicat les ajudes, les celebracions s’han tornat digitals, i fins i tot hem observat noves iniciatives pastorals que responien a la creativitat que havia demanat el Papa Francesc per a aquest temps. La veritat és que hui, a totes aqueixes històries s’afig una més, la celebració d’un Matrimoni”, expressa Llorens