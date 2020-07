Una tortuga babaua (Caretta caretta) realitza una posada de 85 ous a la platja de Cap Blanc de Cullera

Connect on Linked in

Se sol·licita la col·laboració ciutadana per a cridar al Servei d’Emergències 112 si es detecta presència de tortugues marines







La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha informat sobre una nova posada d’ous d’una tortuga babaua (Caretta caretta), registrada a la platja de Cap Blanc de Cullera.



Es tracta de la sisena posada documentada des que es tenen registres, que s’ha efectuat en la matinada del dimarts 28 al dimecres 29 de juliol, i que s’ha detectat per una persona que exercia la pesca recreativa i que, a través de la seua telefonada al Servei d’Emergències 112, va permetre l’activació del protocol de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana -formada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic-.



En aquesta ocasió, s’han comptabilitzat 85 ous, dels quals 17 s’han traslladat a incubadores de l’Oceanogràfic de València. La resta s’han col·locat en un niu habilitat en una zona El Saler, a resguard del contacte de curiosos o peatons accidentals.



La tortuga, després de realitzar la posada, va tornar a la mar amb un xicotet dispositiu de geolocalització, instal·lat per la Universitat Politècnica de València, a través del que s’ha registrat la seua ubicació i itinerari. Fins al moment, la tortuga ha realitzat un curt desplaçament cap al sud en paral·lel a la costa, segons la informació proporcionada pel dispositiu.



La Conselleria fa una crida a la ciutadania perquè, si observa tortugues marines en platges, avise immediatament al telèfon d’emergències 112.



Per a fer front a aquests esdeveniments tan especials, la Comunitat Valenciana compta amb la participació, a més de les tres institucions que integren la citada Xarxa de Varaments, de la Universitat Politècnica de València, que s’encarrega del marcatge satel·litari de les tortugues, i de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica a través del projecte Life Ip Intemares. També col·laboren en la logística l’Ajuntament de València, el Parc Natrual de l´Albufera i la Demarcació de Costas de València.