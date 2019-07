Una trentena de violinistes de tot el món participaran en CullerArts

Connect on Linked in

El I Concurs de Violí arranca amb gran acceptació en el pla internacional i augura una competició de gran nivell



La primera edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ reunirà un total de 30 violinistes procedents de tot el món.



Després del tancament de les inscripcions el passat 28 de juny, el Comité Organitzador del festival ha seleccionat un grup de músics d’edats compreses entre els 17 i els 27 anys procedents d’Itàlia, Alemanya, Espanya, Grècia, Bulgària, Rússia, Portugal, Holanda, Veneçuela, Corea del Sud, Ucraïna, els Estats Units i Singapur.



El nou regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha posat en relleu que la xifra de participants i la seua repercussió mundial en esta primera edició representa «tot un èxit per a un festival que acaba de nàixer i pretén convertir-se en una referència en la seua categoria».



Per a Alandete, el fet que l’acceptació internacional haja sigut tan bona «augura un concurs de molt de nivell que arranca amb força i grans expectatives». «Sens dubte, és una magnífica carta de presentació per al CullerArts», ha afegit.



La competició se celebrarà del 9 al 14 de setembre a l’Auditori Municipal de Cullera i és el plat fort del festival que arranca enguany.



Premis



El concurs està dotat amb un primer premi que ascendix a 3000 euros. El segon classificat n’obtindrà 2000 i el tercer, 1500. A més a més, hi haurà un premi especial del públic de 1500 euros.



CullerArts és un certamen internacional de música d’orquestra que es durà a terme per primera vegada en durant el mes de setembre en la capital turística de la Ribera. Naix per a la defensa i divulgació del patrimoni musical valencià i espanyol a través tant de la recuperació d’obres del repertori musical, com de la interpretació del repertori contemporani. Suposa una aposta per la interpretació del gran repertori musical, mantenint i perseverant en el nivell d’excel·lència a través de la invitació d’artistes i agrupacions amb reconeixement i prestigi internacional.



El concurs de violí s’ha obert a violinistes de qualsevol nacionalitat sempre que en començar les proves la seua edat no supere els 27 anys o siga inferior als 17, totes dues edats incloses. El guanyador del Primer Premi ‘CullerArts’ serà contractat per l’Orquestra de la RTVE i l’Orquestra de València. La cloenda del concurs internacional de violí es durà a terme el dissabte 14 de setembre amb un concert extraordinari de l’Orquestra de València.



L’Ajuntament de Cullera és l’impulsor d’un festival que s’emmarca en el Pla 52 de desestacionalizació amb el qual, a més d’ampliar l’oferta d’activitats musicals, es pretén dinamitzar el sector turístic local.