Urbanisme estudia millores al barri de Beteró de València després d’escoltar les reivindicacions dels veïns i veïnes

Sanjuán destaca “la importància d’un diàleg continu amb els representants veïnals per millorar la qualitat de vida dels nostres barris”

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió amb representants de l’associació veïnal Virgen del Carmen de Beteró per conéixer de primera mà les seues preocupacions i les necessitats del barri. A la trobada han assistit també tècnics i assessors de la Regidoria de Desenvolupament Urbà per poder atendre directament les peticions dels veïns i veïnes.

Els representants de l’associació veïnal han transmés la seua preocupació per l’estat de les calçades i voreres del barri així com per l’existència dels solars que queden per edificar. D’acord amb les demandes transmeses pels veïns i veïnes, els tècnics de Desenvolupament Urbà s’han compromés a estudiar les possibles actuacions al barri per millorar les zones verdes, recuperar espai púbic i nous recorreguts per a vianants com, per exemple, l’accés al centre de salut. Igualment, s’analitzarà l’estat de conservació dels carrers.

La reunió ha servit, a més, per resoldre els dubtes del veïnat sobre el futur del barri i s’han posat en comú les observacions de l’associació de veïns sobre les actuacions previstes per l’Ajuntament. Sanjuán ha destacat “la importància d’estes reunions amb els representants veïnals per conéixer de primera mà les necessitats i les inquietuds de les persones que viuen i senten el barri”.

“Per a l’Ajuntament de València és molt important l’opinió del veïnat i la col·laboració i diàleg continu entre la veu del poble i l’administració, ja que el compliment de les seues reivindicacions millora la qualitat de vida dels barris”, ha manifestat el regidor d’Hisenda. “Beteró és un barri molt important de la ciutat que, a més, confronta amb les nostres universitats. És un barri amb moltíssimes oportunitats i pel qual, evidentment, hem de treballar per a posar-lo en el mapa de decisions d’este Ajuntament”, ha conclòs l’edil.

