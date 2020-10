Urbanismo instala 134 nuevos bancos en diferentes barrios de València

Print This Post

Sandra Gómez ressalta que aquest mobiliari urbà crea “punts de trobada” i “humanitza els carrers on s’ubica”

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha anunciat la finalització dels treballs de subministrament i instal·lació de 134 nous bancs en diferent vies i places dels barris de Ciutat Vella, Patraix, Algirós, Benimaclet i Benimàmet. Segons ha explicat la vicealcaldessa, “molts d’estos bancs s’han situat en carrers que compten amb serveis públics com a col·legis o centres de salut”.



En aquest sentit, ha remarcat que el mobiliari urbà crea “punts de trobada” i “humanitza els carrers on s’ubiquen”. Així, ha posat de manifest que este tipus d’actuacions vol que “la ciutadania puga gaudir del seu espai públic”. A més, ha ressaltat que els qui “més utilitzen els bancs són les persones majors i els xiquets i xiquetes”.



Sandra Gómez ha precisat que la finalitat d’estes actuacions és “continuar dotant als barris d’infraestructures i elements que milloren la seua qualitat urbana i, per tant, la qualitat de vida dels veïns i veïnes que hi habiten”. En el cas de Ciutat Vella, s’han instal·lat 22 nous bancs en zones com l’avinguda Marqués de Sotelo, el carrer Soguers-Doctor Chiari, Guillem de Castro, la plaça Sant Jaume, el carrer Santa Cristina, el carrer Triador i les places de Comte de Carlet, Patriarca i Músic López Chavarri.



Altres 28 s’han col·locat en el barri de Benimàmet, als carrers Arquitecte Gilabert, Fortaleny, Campament, Canonge Fenollera, CEIP Benimamet, Joaquín Marín, Penyetes, Senda del Secanet, avinguda Estació i en la plaça Serra. En Patraix també s’han disposat 28 nous bancs als carrers Arxiduc Carles, Ayora, Beat Nicolau Factor, Fontanars dels Alforins, Francisco de Llano – Pérez Galdós, Maestro Bellver, Mariano Ribera, Músic Ayllón, Santa Cruz de Tenerife, Torrent, Tres Forques i la Vall d’Uixó.



D’altres 28 s’han instal·lat als carrers del barri de Algirós, en concret en l’Alguer, José María Haro, José de Orga, Pere de València, Poeta Artola, Ramon Llull, República Argentina, Serpis, Lleons i plaça del poeta Vicente Gaos. Finalment, en el barri de Benimaclet s’han instal·lat també 28 bancs als carrers Benicarló, Murta, Dolores Marqués, Emili Baró, Masquefa, Poeta Ricard Sanmartí, Vinaròs, avinguda Alfauir i en la plaça de Benimaclet. Els treballs han tingut un cost de 35.905,95 euros.