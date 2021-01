UVemprén llança 70 ajudes per als desplaçaments de pràctiques realitzades en municipis valencians dins del programa Valor Públic

Print This Post

El vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius convoca la I edició de UVemprén Valor Públic amb 70 ajudes de 250 € per a sufragar despeses de desplaçament en la realització de pràctiques externes i un programa formatiu per a l’especialització de l’estudiantat en intraemprenedoria en entitats locals de la província de València. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 22 de gener de 2021.

El vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València llança la l edició del programa de formació, intraemprenedoria i talent en les Administracions Públiques (UVemprén Valor Públic) l’objectiu del qual és facilitar a l’estudiantat que persegueix accedir i desenvolupar una carrera professional en les Administracions Públiques formació complementària i experiència pràctica que permeta la comprensió de la seua estructura organitzativa i de la seua cadena de valor, desenvolupant competències i habilitats relacionades amb la intraemprendoria i amb el desenvolupament d’un perfil innovador.

Amb aquesta finalitat, el programa convoca un total de 70 ajudes per a l’estudiantat de grau i màster de la Universitat de València que vulga realitzar pràctiques externes en ajuntaments, mancomunitats o la Diputació de la província de València. Aquestes ajudes ascendeixen a 250 euros per persona per a cobrir les despeses de desplaçament al llarg de tot el període de pràctiques, que haurà de realitzar-se entre l’1 de febrer i el 30 de juny de 2021.

Per a formalitzar la inscripció en el programa és necessari accedir a la pàgina web de UVemprén Valor Públic i consultar el llistat d’entitats públiques d’acollida on s’ofereixen places associades a una àrea de gestió o política pública que es pretenen millorar amb la pràctica de l’estudiantat. L’estudiantat també podrà sol·licitar el fer la seua pràctica externa en una Administració Pública Local de la província de València diferent de les que ofereixen places en aquesta convocatòria amb una proposta de millora per a una determinada àrea de gestió o política pública afí a la seua titulació. La sol·licitud es podrà presentar en instància general habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit programa UVemprén Valor Públic.