València acollirà a l’abril el lliurament de la 67ª edició dels premis nacionals de Crítica literària

València no acollia el veredicte d’estos premis des de 1994, uns premis que no tenen dotació econòmica, però si un gran prestigi en el món de les Lletres

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha anunciat que els dies 7, 8 i 9 d’abril de 2022 es reunirà a la ciutat de València el Jurat de l’Associació Espanyola de Crítics Literaris (AECL), per a decidir la 67ª edició dels Premis de la Crítica literària corresponents a les obres publicades durant l’any 2021 tant en poesia com en narrativa.

Ibáñez ha afirmat que “el Premi de la Crítica és un dels premis literaris més prestigiosos i es concedix cada any per l’Associació Espanyola de Crítics Literaris a les millors obres literàries publicades a Espanya durant l’any anterior”. Uns premis que seran atorgats per un jurat compost per 21 membres de l’AECL, en la seua majoria crítics literaris de gran prestigi, en els quals estan representades les principals publicacions literàries del país.

“La nostra ciutat no acollia el veredicte d’estos premis, que tenen un prestigi extraordinari en el món de les Lletres, des de l’any 1994”, ha celebrat Ibáñez, qui ha anunciat la notícia al costat d’Ángel Basanta, president honorífic de l’AECL, qui ha vingut en representació del president Fernando Valls i Chelo Candel, vocal de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Crítics Literaris.

Per part seua, Basanta ha explicat que “es tracta de l’únic premi que es dona en diverses llengües de l’estat, en castellà, català, gallec i basc. No té dotació econòmica però si molt de prestigi, que atorga una segona vida a les obres premiades”. Basanta també ha destacat la independència del jurat “ja que és l’únic premi literari d’Espanya que mai ha pogut ser anticipat per la premsa”.

D’altra banda, Chelo Candel ha agraït a la regidora Maite Ibáñez en particular, i al consistori en general, el suport mostrat, que ha fet possible que València siga la seu de l’edició dels premis de la crítica de l’any 2022”.

La cita començarà el dia 7 d’abril amb l’arribada dels representants de l’associació de crítics literaris. El dia 8 es farà una recepció a l’Ajuntament, un recorregut cultural per la ciutat, un taller d’escriptura creativa en una biblioteca municipal, i se celebraran diferents sessions de treball per a triar als guanyadors. Les reunions del Jurat se celebraran en el Centre Cultural LA NAU. El dia 9 se celebrarà la reunió plenària del Jurat i es donarà a conéixer el veredicte en una roda de premsa.

“Vull agrair a l’Associació Espanyola de Crítics Literaris que hagen pensat en la nostra ciutat per a celebrar tan rellevant esdeveniment cultural. És una molt bona notícia que la nostra ciutat aculla el veredicte d’estos premis tan importants per a la literatura espanyola, tant en narrativa com en poesia”. Sens dubte, “2022 serà molt rellevant per a València, un any en què la nostra ciutat acollirà la gala dels Goya o serem la Capital Mundial del Disseny”, ha subratllat Ibáñez.

En el seu més de mig segle d’història han sigut guardonats amb estos premis narradors com Gonzalo Torrente Ballester, Corpus Barga, Cela, Miguel Delibes i Rafael Sánchez Ferlosio, i poetes com Vicente Aleixandre, Blas d’Otero, Francisco Brines i José Hierro.