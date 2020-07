València acollirà la gala dels Premis Goya 2022

Print This Post

L’alcalde ha anunciat que la Junta de Govern Local ha acordat celebrar este acte, que comptarà amb un finançament “a parts iguals entre la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament”



La ciutat de València acollirà la 36a Gala dels Premios Goya que se celebrarà en 2022, coincidint amb la Capitalitat Mundial del Disseny. La Junta de Govern Local ha acordat hui acceptar esta proposta de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, així com la de ser espai col·laborador durant el 2021, per a l’obertura de les commemoracions de l’any d’homenatge al cineasta Luis García Berlanga que culminaran amb la gala dels premis del cine espanyol que es desenvoluparà al Palau de les Arts. A més, l’executiu local ha decidit impulsar un acord econòmic i logístic amb la Generalitat i la Diputació per a impulsar este acte que, en paraules de l’alcalde de València, Joan Ribó, «tindrà una important repercussió socioeconòmica en la ciutat».



L’alcalde Joan Ribó, que ha fet este anunci acompanyat de la vicealcaldessa Sandra Gómez en finalitzar la reunió de la Junta de Govern Local, ha explicat que «estos premis, que tenen una important cobertura mediàtica, comportaran un retorn de la imatge de marca de València i un impacte turístic i cultural que dinamitzarà l’economia local». A més, l’alcalde ha destacat que esta celebració, que coincidirà amb les de la Capitalitat Mundial del Disseny, «confirma l’aposta municipal per la creativitat i les indústries culturals».



De fet, ha indicat, esta decisió de govern «per impulsar l’economia i promoure la ciutat, s’emmarca en els objectius de l’Acord per a la Recuperació i Reconstrucció de la Ciutat després de la COVID-19 que contempla accions per generar ocupació, donar suport a les indústries culturals i dinamitzar el turisme».



Joan Ribó, que ha afegit que la Gala dels Goya s’ha celebrat sempre a Madrid, i puntualment a Barcelona, Sevilla i Màlaga, ha recordat que «València, compta amb un reconeixement internacional en l’àmbit del cinema, gràcies a La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, festival que promou el cine mediterrani, i consolidarà este renom amb les accions que es desenvoluparan amb motiu de l’any dedicat al guionista i director valencià Luis García Berlanga».



Per últim, l’alcalde ha explicat que l’Ajuntament considera que la celebració de la coneguda «nit del cinema espanyol», constituïx un esdeveniment supramunicipal, «i és necessària la col·laboració de la Generalitat i la Diputació, administracions amb què es signarà un acord, per tal que es puguen assumir els compromisos de caràcter econòmic i logístic qeu de la candidatura es deriven, a parts iguals» entre les tres administracions, tal i com s’explicita en la moció de govern hui aprobada.



Per la seua banda, la vicealcaldessa i portaveu del Govern Local, Sandra Gómez, ha ressaltat que València serà escenari col·laborador de la Gala que se celebrarà en 2021, «acte en què començarà l’any dedicat al cineasta valencià». «Este homenatge serà un dels atractius de l’acte que se celebrarà en Màlaga amb les restriccions d’aforament i mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries».



La vicealcaldessa ha explicat que les diferents activitats per honrar la memòria de Luis García Berlanga, que es desenvoluparan amb l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya i la Generalitat amb motiu del centenari del naixement del director, culminaran en la Gala dels Premis Goya de València.



Així mateix, Gómez ha posat en valor el treball de l’Ajuntament de València en el suport a les indústries culturals locals, i concretament de l’àmbit cinematogràfic, «com ara amb la Film Office de València», i ha insistit en la idea «d’impulsar l’economia de la ciutat i promoure la imatge de marca, possibilitant així un retorn econòmic per als diferents sectors que es voran beneficiats de la celebració d’esta gala».