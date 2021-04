València activa col·labora amb redit per a millorar la competitivitat de les empreses valencianes

Connect on Linked in

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha visitat la seu de REDIT, la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, una visita que s’emmarca dins de la ronda de contactes que realitza de manera regular amb els agents de la innovació de València amb l’objectiu aproximar-se a la realitat del sector i als seus projectes amb l’objectiu d’enfortir i treballar en noves línies de col·laboració.

Al llarg d’esta visita la regidora d’Emprenedoria i Innovació Econòmica ha pogut conéixer de primera mà el funcionament de REDIT, així com els seus projectes, entre els quals es troba el treball conjunt realitzat juntament amb l’Ajuntament de València, a través de la plataforma VLC Tech City, per a col·laborar en la presentació de projectes de Next Generation, “uns fons que suposen una vertadera oportunitat per al desenvolupament de les diferents iniciatives dels agents de la innovació valenciana”, ha destacat Bernabé.

Pilar Bernabé ha recordat que “la col·laboració públic-privada és clau per a millorar la competitivitat de les nostres empreses, i en això treballa REDIT, un agent clau en el sistema d’innovació valencià, que genera coneixement a través de la realització d’informes i estudis en matèria d’indústria i innovació que permeten conéixer amb detall les necessitats i tendències del nostre sector empresarial.”

El director de REDIT, Gonzalo Belenguer, ha exposat les últimes investigacions en les quals estan treballant els 11 centres tecnològics que conformen la xarxa. “Cada any, duen a terme 900 projectes d’I+D+i i donen servici a més de 12.400 empreses, per la qual cosa REDIT, a través dels seus instituts tecnològics, s’ha convertit en la primera xarxa de suport a la innovació de pimes a Espanya”.

REDIT, que enguany celebra el seu vinté aniversari, és una associació privada sense ànim de lucre que representa als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. La Xarxa compta amb 1.750 investigadors de l’àmbit cientificotècnic i unes infraestructures de 100.000 metres quadrats, inclosos 20 observatoris tecnològics, de mercats i tendències. Els diferents instituts tecnològics estan especialitzats en alimentació; calçat; ceràmica; tèxtil; plàstic; joguet; energia; biomecànica; tecnologies de la informació; embalatge, transport i logística; metall i fusta.

REDIT forma part de la plataforma VLC Tech City, impulsada per l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, que treballa a través de la col·laboració públic-privada per a crear a València un nou model econòmic intel·ligent, que posicione la ciutat com un referent en la creació de coneixement, talent i ocupació de qualitat, així com en el desenvolupament de tecnologia i innovació.

DATA ROOM, EL CENTRE DEMOSTRADOR D’INDÚSTRIA 4.0

De la mateixa manera, la regidora ha visitat el Data Room, el Centre Demostrador d’Indústria 4.0, el nou espai desenvolupat per ITI, centre tecnològic especialitzat en TIC, per a generar un punt de trobada on oferir un servici més pròxim a les empreses valencianes i afavorir les sinergies amb altres Centres Tecnològics.

Estes noves instal·lacions posen el seu focus en el procés de digitalització de les empreses, mitjançant demostradors de les diferents tecnologies habilitadores per a la Indústria 4.0, on les empreses puguen veure, observar i provar, com a pas previ necessari abans d’escometre una inversió en un projecte de digitalització. El Centre Demostrador simula un procés productiu real i estarà dotat de tecnologies pròpies de la Indústria 4.0, com a tecnologia RFID, IoT, Robòtica Col·laborativa, Visió Artificial, CPS, Cloud, etc.

Este centre és un clar exemple de com la innovació i el coneixement redunden en el benefici dels nostres sectors econòmics. Gràcies a les investigacions que ací es realitzen es treballa sobre les necessitats i problemàtiques reals de les nostres empreses i es presenten les solucions més capdavanteres per a fer front a estos reptes econòmics i socials, avançant cap a esta VLC Tech City sostenible i intel·ligent que estem construint entre tots els agents que configurem la plataforma”, ha explicat Pilar Bernabé. En paraules de Laura Olcina, directora gerent de ITI “en este centre demostrador les empreses poden experimentar el potencial de les TIC, veure de quina manera es comporten les dades en el seu procés industrial, analitzar-los i actuar sobre ells per a aconseguir una fabricació avançada, àgil i eficient”.

ITI és un Centre Tecnològic privat dedicat a la Investigació, Desenvolupament i Innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), pertanyent a la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) i a la Federació Espanyola de Centres Tecnològics (FEDIT).