València Activa i Cambra València implantaran un sistema d’avaluació de trànsit per als vianants basat en el big data per a millorar la rendibilitat dels comerços

L’acció es durà a terme en 15 punts diferents en els principals eixos comercials, tant del Centre Històric com d’un dels barris de l’Eixample, el Pla del Remei

València Activa ha signat un conveni amb Cambra València, a través del qual treballaran de manera coordinada per a implantar un sistema d’avaluació de trànsit per als vianants basat en el big Data que permetrà als comerços participants conéixer amb dades precises i fiables com afecten els canvis a tots els nivells que s’efectuen en l’entorn. Així s’ha traslladat en la reunió mantinguda entre l’Ajuntament de València, València Activa, Cambra València i l’Associació de Comerciants del Centre Històric.

“L’avaluació de trànsit per als vianants resulta clau per a estimar el volum i el cost dels clients potencials d’un local comercial, al mateix temps que permetrà conéixer el comportament del consumidor a peu de carrer, i el de les diferents àrees i carrers comercials en funció de les obres, canvis en la mobilitat i accessibilitat al centre, talls de trànsit per esdeveniments, etc.”, ha explicat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Per part seua, el president de Cambra València, José Vicente Morata, ha indicat que amb la implantació d’este projecte “volem identificar oportunitats de millora i augmentar la rendibilitat a nivell individual, al mateix temps que s’obté una visió més real de l’atractiu dels diferents eixos comercials, amb la finalitat d’avaluar la seua variació i el seu potencial real”.

D’esta manera, per mitjà de les aplicacions basades en el comptatge de persones realitzades per solucions del mercat podrem relacionar les variables internes de diferents tipus de negocis segons les zones comercials del centre (staff, vendes, etc.) amb diferents paràmetres del comportament del client, com ara fluxos per als vianants, temps d’estada, aforaments, etc.

“L’objectiu final del projecte és conéixer quina és la nova i vertadera realitat del centre de València. Necessitem dades, certes i contrastades, mesurables i avaluables perquè hem advertit un canvi radical en els hàbits de consum, per la qual cosa se’ns planteja la necessitat de repensar el futur econòmic del nostre centre històric i la necessitat de fer-lo sobre la base de la realitat que vivim en un context de pandèmia global”, ha afegit Pilar Bernabé.

Abast del projecte

L’avaluació del trànsit per als vianants es durà a terme a través de la col·locació de sensors instal·lats en 15 comerços situats en diferents eixos del centre de València. Per a això, es comptarà amb la tecnologia d’una empresa especialitzada en el desenvolupament de tota mena de solucions per a recopilar, emmagatzemar, tractar i analitzar el big data que interaccione amb les organitzacions de comerç minorista.

L’acció es durà a terme en diferents punts, tant del Centre Històric com d’els barris de l’Eixample i el Pla del Remei, on encara perviuen comerços autòctons i en alguns dels quals, establiments es veuran afectats per obres de llarga duració que s’iniciaran en els pròxims mesos.

Es tracta d’eixos on encara perviuen locals comercials autòctons i singulars com és el cas de la C/ Sant Vicent, Av. Baró de Càrcer, C/ de la Pau, entorn del Mercat Central, C/ Xátiva, Pl. Reina, C/ Hernán Cortés, C/ Isabel la Catòlica i C/ Ribera.