València activa les ordenances fiscals per estimular el lloguer i la venda de pisos buits

Connect on Linked in

L’alcalde recorda que la ciutat compta des de fa dos anys amb una norma que penalitza l’IBI als grans propietaris i que, amb el nou decret autonòmic, espera poder aplicar-la enguany i resoldre problemàtiques con la d’Orriols

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrat hui l’anunci del govern de l’Estat sobre la futura llei de la vivenda, que regularà el lloguer dels immobles que estiguen en mans de grans propietaris, és a dir, que tinguen deu vivendes o més. A més a més, el màxim responsable de la ciutat ha anunciat que l’Ajuntament està preparat per aplicar les ordenances fiscals aprovades pel consistori fa dos anys i que ja preveien un recàrrec del 30 % de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als grans tenidors. “Després del decret que va aprovar la Conselleria de Vivenda la setmana passada, València ja pot iniciar el camí per aplicar estes penalitzacions als grans propietaris. Si podem aplicar-ho enguany, ho farem”, ha declarat Joan Ribó.

L’alcalde de València ha manifestat hui que la iniciativa del govern de l’Estat li sembla “fantàstica” perquè va amb consonància amb el que l’Ajuntament va aprovar fa dos anys, una ordenança que estimula els grans propietaris de pisos a posar-los en el mercat de venda o lloguer. “He de recordar que l’Ajuntament de València ja preveu en la seua ordenança fiscal penalitzar amb un increment de l’IBI del 30 % a aquells grans propietaris que tinguen el seus pisos buits. Si podem posar en marxa esta qüestió enguany, ho farem. De fet hui mateix em vaig a dirigir al conseller de Vivenda, Héctor Illueca, per demanar-li que pose en marxa el reglament perquè nosaltres puguem aplicar l’ordenança de l’IBI el més prompte possible”, ha assenyalat Joan Ribó.

“Vull insistir en la idea que tindre centenars de pisos buits per part de grans tenidors, és a dir, els que posseïxen a partir de deu immobles, com les grans entitats, no és gens bo. És imprescindible que estos pisos es posen en el mercat per molts motius. En primer lloc, per abaixar el preu de la vivenda perquè hi ha molta gent jove que no té un pis, ni tampoc pot llogar-lo”, s’ha referit l’alcalde sobre l’objectiu del govern de fer accessible la vivenda als col·lectius més desfavorits.

“Però té un altre efecte pervers”, ha recordat l’alcalde: “Tindre pisos buits durant molt de temps provoca que molts d’estos pisos acaben ocupats i generen tota la problemàtica que tenim ara mateix al barri d’Orriols. Quan parlem amb les entitats i veïns d’Orriols el primer que ens diuen és que posem l’atenció a estos pisos de grans empreses de les quals no vull dir el nom i tots coneixem, que no estan fent absolutament res per posar estos habitatges en el mercat”, ha lamentat el màxim responsable de la ciutat.

L’Ajuntament de València va donar llum verda a la modificació de les ordenances fiscals ara fa dos anys, quan la Comissió d’Hisenda va aprovar un recàrrec del 30 % en l’IBI dels propietaris de deu o més vivendes en la ciutat. No obstant això, el consistori estava a l’espera d’un decret de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que regulara, entre altres coses, què es pot entendre per vivenda buida i per grans tenidors. Amb la recent norma aprovada pel Consell, el consitori ja compta amb el suport legal per desenvolupar les seues ordenances fiscals. En el futur es voran complementades per la nova llei de la vivenda estatal.