València Activa posa en marxa l’itinerari per a la creació i consolidació d’empreses en format online

Les persones interessades podran inscriure’s a través de la plataforma de l’agència d’ocupació fins el 20 d’octubre



L’Ajuntament de València, a través de l’agència d’ocupació municipal València Activa, ha posat en marxa la XII edició de ‘l’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses’, una formació gratuïta perquè persones amb iniciativa emprenedora analitzen de la mà de professionals la viabilitat dels seus projectes. Enguany, com a novetat i a causa de la situació sanitària actual, es realitzarà en format online.



“Malgrat el context, volem continuar oferint esta formació, tan necessària per a les persones que estan emprenent, perquè a través de sessions de contingut teòric i d’acompanyament, així com d’orientació pràctica, els i les participants poden analitzar la viabilitat dels seus projectes”, ha explicat Pilar Bernabé, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.



‘L‘Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses’, que organitza València Activa i impartix el CEEI, està destinat a secundar i fomentar la creació d’empreses. “Es tracta d’un programa formatiu totalment efectiu i funcional, ja que les persones promotores dels projectes seleccionats desenvoluparan el seu model de negoci i el seu pla d’empresa de la mà de grans professionals”, ha afegit Bernabé.



REQUISITS D’ACCÉS



Les persones interessades hauran d’inscriure’s a través de la plataforma de la Agència d’Ocupació de València Activa fins el 20 d’octubre. Podran presentar projectes empresarials per poder accedir a l’itinerari aquelles persones que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l’hagen fet després de l’1 de gener de 2019.



A més, per poder participar, l’empresa ha de tindre el domicili fiscal al municipi de València o, en cas de no estar constituïda, que una de les persones promotores del projecte estiga empadronada al municipi de València, en tots dos casos amb una antelació mínima de tres mesos a la data de presentació de la sol·licitud. D’altra banda, no podran accedir les persones que hagen participat en alguna edició anterior d’este itinerari.



Esta formació gratuïta és impartida de manera online per l’equip tècnic del CEEI València i té una duració de 100 hores. Es configurarà una comunitat virtual per als participants on podran accedir a les sessions online, materials, xats i altres eines. Per al desenvolupament d’esta acció formativa s’empra una metodologia que unix continguts teòrics amb aplicació pràctica a través de dinàmiques empresarials i de grup, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament dels projectes emprenedors.



El programa consta de set mòduls: creativitat i model de negoci, màrqueting i gestió comercial, processos i recursos humans, dret empresarial i gestió fiscal, i gestió econòmica i financera, a més de facilitar tutories grupals i aprendre a realitzar una exposició oral i una exposició en format elevator pitch. Com a treball final de curs les persones promotores dels projectes presentaran un model de negoci i un pla d’empresa.