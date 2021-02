València Activa, tornarà a llançar una nova convocatòria de les Ajudes Municipals per a la Formació en Idiomes

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: «Llancem estes ajudes perquè volem que tothom tinga la seua oportunitat, independentment dels sus recursos»

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, tornarà a llançar una nova convocatòria de les Ajudes Municipals València Activa per a la Formació en Idiomes. Les ajudes, que es podran sol·licitar fins el 31 de juliol, van dirigides a costejar les taxes corresponents als exàmens de certificació oficials dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 d’anglés, francés, alemany, italià, portugués i xinés i de les proves oficials de valencià i de les certificacions de ‘Llenguatge administratiu’, ‘Correcció de textos’, i ‘Llenguatge als mitjans de comunicació’.

«La formació en idiomes és una competència necessària en el mercat laboral actual i per això els títols de les proves de certificació oficials són cada vegada més necessaris. Este tipus de certificats poden aconseguir xifres que poden suposar un desemborsament important per a joves o famílies, per això llancem estes ajudes, perquè volem que tothom tinga la seua oportunitat, independentment dels recursos amb que compte», ha afegit Bernabé.

Com a novetat, enguany es pagarà la totalitat de la taxa, per la qual cosa queda eliminat el límit màxim de 200 euros per certificat que estava fixat en les convocatòries precedents. A més, s’ha introduït com a criteri de prioritat els menors ingressos econòmics de la persona sol·licitant en l’últim exercici fiscal amb obligació de declarar, que per terminis serà el de 2019.

La regidora ha assenyalat que «des de l’Ajuntament de València i València Activa apostem per la creació d’ocupació de qualitat així com per la formació contínua i gratuïta, per això vam posar en marxa estes ajudes de les quals ja s’han beneficiat més de 500 persones». Podran sol·licitar esta subvenció aquelles persones empadronades en el terme municipal de València que tinguen 16 anys o més, estiguen inscrites en un centre d’ocupació Espai Labora i en possessió del Darde, i que hagen aprovat les proves de certificació oficials en el període comprés entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclusivament. Es podrà sol·licitar subvenció per al pagament de més d’un idioma.