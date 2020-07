València actualitza el protocol d’accés a les platges per a poder prestar assistència en bany en els punts accessibles

Connect on Linked in

A partir del pròxim dimecres 15 de juliol, les persones usuàries de la zona de bany accessible podran ser assistides de nou per personal de la Creu Roja.

El municipi de València ha actualitzat el seu protocol d’accés al bany a les platges, la qual cosa garanteix l’assistència al bany en els anomenats Punts Accessibles. Des del servei municipal de Platges ja s’han fet els passos necessaris per a actualitzar i aplicar conformement a les disposicions de la “nova normalitat” el Protocol de Salvament i Socorrisme en Platges 2020.



Després de ser una de les primeres ciutats costaneres d’Espanya a obrir l’accés a les platges, el passat 1 de juny, pràcticament a ple rendiment excepte les lògiques limitacions derivades de l’obligació de complir totes les pautes emanades des del Govern Central per a previndre contagis per coronavirus SARS-CoV-2, València ha fet hui un pas més endavant cap a la normalitat en l’ús de les platges, en esta ocasió de cara a la prestació d’assistència al bany en els punts accessibles.



Cal recordar que, quan es va formalitzar el Protocol 2020, la situació només permetia que fora el personal de Creu Roja (com a entitat prestadora del servei en virtut del que s’estableix pel Departament de Salut Laboral de l’empresa en els seus protocols d’actuació) el que facilitara el material per a ajudar al bany en els punts accessibles. I, de manera paral·lela, per a evitar tant la possibilitat de contagi en el contacte amb els usuaris en els seus intercanvis, com les situacions de perill a l’interior de l’aigua per l’ús de mesures de prevenció no homologades per a això, també es pautaba que l’ajuda al bany havien de prestar-la familiars de les persones usuàries.



Ara, i com a conseqüència de l’avanç en les fases de prevenció, esta circumstància ha canviat, i el Pla de Temporada 2020 s’ha adequat a les modificacions en raó de l’evolució de la normativa i de la malaltia. Per això, a partir del pròxim dimecres 15 de juliol les persones usuàries de la zona de bany accessible podran ser assistides per personal de la Creu Roja.



Tal com s’assenyala des del Servei de Platges, es continuaran mantenint tres premisses bàsiques: la limitació de l’aforament, el sistema de cita prèvia i la signatura del document de descàrrec de responsabilitat de les persones usuàries, que a més facilitarà la traçabilitat en cas de contagi.



No obstant això, des de Creu Roja es continua recomanant que les persones que puguen acudir acompanyades de familiars i/o monitors amb capacitat per a assistir-los en el bany, continuen fent-lo com fins ara a fi de mantindre la prudència i la prevenció a les quals obliguen les actuals circumstàncies.



El regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, ha explicat que “des de la Regidoria de Platges és un plaer haver arribat a este punt de relativa normalitat de nou amb tanta celeritat dins de les circumstàncies actuals”. Grezzi, que este mateix matí s’ha reunit amb membres de l’Associació COCEMFE València i Creu Roja Espanyola, ha agraït “la seua complicitat i bona voluntat per a trobar este punt que ens satisfà a tots”, i ha manifestat el seu “reconeixement a l’esforç extraordinari que està realitzant el personal tècnic municipal perquè les Platges de València estiguen funcionant tan bé en una situació tan excepcional com la que estem vivint”.